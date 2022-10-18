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В новосибирском метро ввели новые правила безналичной оплаты

Сегодня, 04:59
Фото: atas.info
Метрополитен Новосибирска предупредил пассажиров о новых правилах списания денег при безналичной оплате картами.

Изменения затрагивают владельцев банковских карт MasterCard и Visa. Теперь, при оплате первой поездки за день в метро с карты MasterCard начнут блокировать 1 рубль. Стоимость всех дневных поездок спишут через несколько дней.

Для владельцев банковской карты Visa, стоимость всех поездок за один день будет списываться одной суммой в конце дня. Если поездки совершены после 21:00, то деньги спишут на следующие сутки.  

Проконтролировать оплату можно через мобильное приложение банка, а также на сайте. Напомним, что ранее фото переехавших в Новосибирск иностранцев наклеили в метро. На плакатах иностранцы делятся своими историями, как и почему они переехали в Новосибирск и остались здесь жить.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Метро
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