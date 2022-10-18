В новосибирском метро ввели новые правила безналичной оплаты

Проконтролировать оплату можно через мобильное приложение банка, а также на сайте. Напомним, что ранее фото переехавших в Новосибирск иностранцев наклеили в метро. На плакатах иностранцы делятся своими историями, как и почему они переехали в Новосибирск и остались здесь жить.