В новосибирском метро ввели новые правила безналичной оплаты

Изменения затрагивают владельцев банковских карт MasterCard и Visa. Теперь, при оплате первой поездки за день в метро с карты MasterCard начнут блокировать 1 рубль. Стоимость всех дневных поездок спишут через несколько дней.
Для владельцев банковской карты Visa, стоимость всех поездок за один день будет списываться одной суммой в конце дня. Если поездки совершены после 21:00, то деньги спишут на следующие сутки.
Проконтролировать оплату можно через мобильное приложение банка, а также на сайте. Напомним, что ранее фото переехавших в Новосибирск иностранцев наклеили в метро. На плакатах иностранцы делятся своими историями, как и почему они переехали в Новосибирск и остались здесь жить.