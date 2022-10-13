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Фото переехавших в Новосибирск иностранцев наклеили в метро

Сегодня, 03:54
Фото: Марина Бортко
В переходе метро между «Красным проспектом» и «Сибирской» появились портреты иностранцев, которые переехали в Новосибирск.

Всего в подземке наклеено 6 портретов. Данный проект назвали «Жить в России». На плакатах иностранцы делятся своими историями, как и почему они переехали в Новосибирск и остались здесь жить.

У каждого героя своя история – от студента и шеф-повара до начальника службы безопасности. Все иностранцы прибыли из разных стран. В столице Сибири они проживают уже более 20 лет, сообщают «Новосибирские новости».

Напомним, что в Новосибирске близится к завершению реконструкция проспекта Маркса. Там уже уложен асфальт, обновлена тротуарная плитка и даже появилась велосипедная дорожка.  Большие изменения и в визуальной части: стало меньше рекламы, убраны нелепые киоски. Теперь открылся вид на площадь и памятник Александру Покрышкину. Вскоре предстоит работа с парковками. Все работы обошлись в 260 млн рублей.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Наука#Образование#Бизнес#Новосибирск#Россия#2022
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