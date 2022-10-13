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Убрали киоски: в Новосибирске близится к завершению реконструкция проспекта Маркса

Сегодня, 02:18
Фото: 1MI
фото для иллюстрации

Ремонт проспекта Маркса в Новосибирске завершат на следующей неделе

В Новосибирске ремонт на проспекте Маркса близится к завершению. Работу сдадут уже на следующей неделе, о чем рассказал мэр города Анатолий Локоть.

На дорогах появился новый асфальт, а на тротуарах обновили плитку и даже сделали велосипедную дорожку. Всего реставрации подлежали 2 километра проезжей части.

Кроме того, власти активно боролись с незаконными рекламными конструкциями – их количество значительно уменьшилось. От входов в метро убрали нелепые торговые павильоны. Теперь с любой точки проспекта открывается вид на площадь, где установлен памятник Александру Покрышкину.

Вскоре предстоит работа с парковочными местами. Весь ремонт обошелся в 260 млн рублей. Работами занимается подрядчик ООО «Дорсиб плюс».  

#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Дороги#Ремонт#Эмилия Каплунская
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