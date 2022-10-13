На дорогах появился новый асфальт, а на тротуарах обновили плитку и даже сделали велосипедную дорожку. Всего реставрации подлежали 2 километра проезжей части.
Кроме того, власти активно боролись с незаконными рекламными конструкциями – их количество значительно уменьшилось. От входов в метро убрали нелепые торговые павильоны. Теперь с любой точки проспекта открывается вид на площадь, где установлен памятник Александру Покрышкину.
Вскоре предстоит работа с парковочными местами. Весь ремонт обошелся в 260 млн рублей. Работами занимается подрядчик ООО «Дорсиб плюс».