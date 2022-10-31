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Власти Новосибирска могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Сегодня, 14:20
Фото: Wikimedia
Новосибирский трамвай
Новосибирская мэрия обсуждает новые тарифы на перевозку пассажиров в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Право пересматривает стоимость проезда на общественном транспорте городской администрации передали в апреле этого года. Как отмечали в мэрии, решение будет выноситься на основании данных, предоставляемых перевозчиками.

Установив тариф, власти города не смогут повышать цены в течение календарного года. Владельцы маршрутных такси устанавливают расценки самостоятельно

Ранее начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло, предупредил о возможном увеличении стоимости проезда в подземке до 35 рублей. По словам Чмыхайло, такая мера поможет обновить старые вагоны и турникеты. В настоящий момент цена поездки в метро составляет 27 рублей.

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#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Общественный транспорт#Тарифы
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