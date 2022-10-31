Власти Новосибирска могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Право пересматривает стоимость проезда на общественном транспорте городской администрации передали в апреле этого года. Как отмечали в мэрии, решение будет выноситься на основании данных, предоставляемых перевозчиками.
Установив тариф, власти города не смогут повышать цены в течение календарного года. Владельцы маршрутных такси устанавливают расценки самостоятельно
Ранее начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло, предупредил о возможном увеличении стоимости проезда в подземке до 35 рублей. По словам Чмыхайло, такая мера поможет обновить старые вагоны и турникеты. В настоящий момент цена поездки в метро составляет 27 рублей.