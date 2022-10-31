В Новосибирске маршруты общественного транспорта изменятся с 1 ноября

Автобусы №88 №96 № 12 и № 29 объедут проблемный участок по улицам Ватутина, Мира, Аникиной, Тюменской и Комсомольской. Подобные изменения также затронут маршрутку № 29а. А троллейбус № 29 отменят вовсе.