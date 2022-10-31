В Новосибирске маршруты общественного транспорта изменятся с 1 ноября

С 1 по 7 ноября ремонт тепловых труб перекроет участок улицы возле дома №25 по Оловозаводской улице. В следствие чего следующие маршруты общественного транспорта претерпят изменения.
Автобусы №88 №96 № 12 и № 29 объедут проблемный участок по улицам Ватутина, Мира, Аникиной, Тюменской и Комсомольской. Подобные изменения также затронут маршрутку № 29а. А троллейбус № 29 отменят вовсе.
Ранее сообщалось об изменении маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев на время торжественных мероприятий, связанных с открытием стелы "Новосибирск-город трудовой доблести".