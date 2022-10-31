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В Новосибирске маршруты общественного транспорта изменятся с 1 ноября

Сегодня, 11:09
Фото: 1MI
автобус водитель
Сайт мэрии города сообщает о ремонте подземных коммуникаций на улице Оловозаводской. В связи с работами, автобусы и троллейбусы изменят пути следования.

С 1 по 7 ноября ремонт тепловых труб перекроет участок улицы возле дома №25 по Оловозаводской улице. В следствие чего следующие маршруты общественного транспорта претерпят изменения.

Автобусы №88 №96 № 12 и № 29 объедут проблемный участок по улицам Ватутина, Мира, Аникиной, Тюменской и Комсомольской. Подобные изменения также затронут маршрутку № 29а. А троллейбус № 29 отменят вовсе.

Ранее сообщалось об изменении маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев на время торжественных мероприятий, связанных с открытием стелы "Новосибирск-город трудовой доблести". 

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