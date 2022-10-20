Новосибирский автобус № 11 меняет маршрут с 20 октября

Изменения в маршруте автобуса № 11 начинаются с 20 октября. Ранее он имел название «Общественный торговый центр – СТЦ «Мега»», но теперь наименование изменили на - «Общественный торговый центр – М. «Площадь Маркса».
По сообщению муниципалитета, теперь общественный транспорт № 11 не будет заезжать на территорию «СТЦ «Мега» и улицы Новогодняя, Покрышкина, Мира, Аникина, Тюменская, Бурденко.
В маршрут автобуса также добавили участок улицы Ватутина от улицы Новогодней до проспекта Карла Маркса (в прямом и обратном направлениях).
Напомним, что в Новосибирске близится к завершению реконструкция проспекта Маркса. Там уже уложен асфальт, обновлена тротуарная плитка и даже появилась велосипедная дорожка. Большие изменения и в визуальной части: стало меньше рекламы, убраны нелепые киоски. Теперь открылся вид на площадь и памятник Александру Покрышкину. Вскоре предстоит работа с парковками. Все работы обошлись в 260 млн рублей.