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Новосибирский автобус № 11 меняет маршрут с 20 октября

Сегодня, 01:46
Фото: 1MI
В Новосибирске автобус 11 маршрута изменит схему движения и поменяет название, о чем рассказали в мэрии города.

Изменения в маршруте автобуса № 11 начинаются с 20 октября. Ранее он имел название «Общественный торговый центр – СТЦ «Мега»», но теперь наименование изменили на - «Общественный торговый центр – М. «Площадь Маркса».

По сообщению муниципалитета, теперь общественный транспорт № 11 не будет заезжать на территорию «СТЦ «Мега» и улицы Новогодняя, Покрышкина, Мира, Аникина, Тюменская, Бурденко.

В маршрут автобуса также добавили участок улицы Ватутина от улицы Новогодней до проспекта Карла Маркса (в прямом и обратном направлениях).

Напомним, что в Новосибирске близится к завершению реконструкция проспекта Маркса. Там уже уложен асфальт, обновлена тротуарная плитка и даже появилась велосипедная дорожка.  Большие изменения и в визуальной части: стало меньше рекламы, убраны нелепые киоски. Теперь открылся вид на площадь и памятник Александру Покрышкину. Вскоре предстоит работа с парковками. Все работы обошлись в 260 млн рублей.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022
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