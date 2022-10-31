По данным муниципалитета, у маршрутного такси №23 изменится схема движения. С 1 ноября 2022 года общественный транспорт будет доезжать не только до Нижней Ельцовки, но и до Зеленой горки, Садовому проезду и улице Тимакова. Конечной остановкой станет «Садовый проезд».