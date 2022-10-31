По данным муниципалитета, у маршрутного такси №23 изменится схема движения. С 1 ноября 2022 года общественный транспорт будет доезжать не только до Нижней Ельцовки, но и до Зеленой горки, Садовому проезду и улице Тимакова. Конечной остановкой станет «Садовый проезд».
Движение маршрутки продлили после получения результатов опроса пассажиров, которые пользуются этим транспортом. Сами изменения направлены на улучшение транспортного обслуживания новосибирцев.
Напомним, из-за открытия стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести», 3 ноября, частично будет перекрыто движение на Красном проспекте. Уточненный список дорожных изменений – в материале.