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Маршрутка №23 довезет новосибирцев до «Садового проезда» - что изменилось

Сегодня, 09:07
Фото: 1MI
Власти решили продлить маршрут с 1 ноября-2022

Схему движения для маршрутного такси №23 продлевают в Новосибирске

У новосибирской маршрутки №23 изменится схема движения, подробности уточнили в городской мэрии.

По данным муниципалитета, у маршрутного такси №23 изменится схема движения. С 1 ноября 2022 года общественный транспорт будет доезжать не только до Нижней Ельцовки, но и до Зеленой горки, Садовому проезду и улице Тимакова. Конечной остановкой станет «Садовый проезд».

Движение маршрутки продлили после получения результатов опроса пассажиров, которые пользуются этим транспортом. Сами изменения направлены на улучшение транспортного обслуживания новосибирцев.

Напомним, из-за открытия стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести», 3 ноября, частично будет перекрыто движение на Красном проспекте. Уточненный список дорожных изменений – в материале

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Маршрут
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