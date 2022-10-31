Автобус протаранил троллейбус на остановке в Новосибирске

Сам инцидент произошел в понедельник, 31 октября. По сообщению очевидцев, автобус №39 протаранил стоящий на остановке «Гостиница Северная» троллейбус №23. На опубликованных фото заметно, что у автобуса разбито лобовое стекло.
Автор поста заявляет, что автобус ехал на скорости 40-50 километров в час и не успел затормозить. После удара все пассажиры вылетели вперед салона. Некоторые получили ушибы.
На момент публикации новости в ГИБДД информацию подтвердили, но подробный комментарий еще не дали. В других группах «ВКонтакте» говорится, что у одного из пассажиров подозрение на сотрясение головного мозга.
Напомним, что в городе Татарск 30 октября 2022 года произошла авария: внедорожник переехал мальчика. Водитель скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По неподтвержденной информации, за рулем автомобиля Toyota RAV4 сидел 67-летний Сергей Мамонтов – депутат и начальник Татарского ДРСУ.