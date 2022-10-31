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Пассажиры улетели: в Новосибирске автобус жестко врезался в троллейбус

Сегодня, 06:26
Фото: ВК/ группы "Инцидент Новосибирск", "Чп Новосибирск"
Последствия аварии

Автобус протаранил троллейбус на остановке в Новосибирске

Общественный транспорт столкнулся друг с другом в Дзержинском районе Новосибирска – есть пострадавшие, о чем рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Сам инцидент произошел в понедельник, 31 октября. По сообщению очевидцев, автобус №39 протаранил стоящий на остановке «Гостиница Северная» троллейбус №23. На опубликованных фото заметно, что у автобуса разбито лобовое стекло.

Автор поста заявляет, что автобус ехал на скорости 40-50 километров в час и не успел затормозить. После удара все пассажиры вылетели вперед салона. Некоторые получили ушибы.

На момент публикации новости в ГИБДД информацию подтвердили, но подробный комментарий еще не дали. В других группах «ВКонтакте» говорится, что у одного из пассажиров подозрение на сотрясение головного мозга.

Напомним, что в городе Татарск 30 октября 2022 года произошла авария: внедорожник переехал мальчика. Водитель скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По неподтвержденной информации, за рулем автомобиля Toyota RAV4 сидел 67-летний Сергей Мамонтов – депутат и начальник Татарского ДРСУ.

#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#2022#ДТП#Эмилия Губарева
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