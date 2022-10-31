После случившегося иномарку объявили в розыск. Однако спустя некоторое время автомобилист добровольно явился в полицию. Догадки подтвердились, виновником аварии стал 67-летний водитель. Освидетельствование показало, что на момент совершения ДТП, мужчина был трезв. В отношении него составлен административный протокол. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье: оставление в опасности.