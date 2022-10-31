Авария произошла 30 октября, около 18:00 во дворе дома в городе Татарск. Иномарка сбила, а затем переехала шестилетнего ребенка. Как позже выяснилось, за рулем, предположительно, находился районный депутат и директор Татарского ДРСУ (филиала по строительству, ремонту дорог «Новосибирскавтодор») Сергей Мамонтов, пишет Mash Сибирь. После ДТП народный избранник скрылся с места происшествия. Официального подтверждения этому пока нет.
На опубликованных кадрах заметно, что водитель вышел из внедорожника, посмотрел на сбитого мальчика и уехал. Как отметили в ГИБДД, пострадавший мальчик находится в больнице с различными травмами. Местные жители сообщают, что ребенок в реанимации: у него черепно-мозговая травма и перелом бедра.
После случившегося иномарку объявили в розыск. Однако спустя некоторое время автомобилист добровольно явился в полицию. Догадки подтвердились, виновником аварии стал 67-летний водитель. Освидетельствование показало, что на момент совершения ДТП, мужчина был трезв. В отношении него составлен административный протокол. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье: оставление в опасности.
Напомним, что ранее автомобиль скорой помощи попал в ДТП и перевернулся в Новосибирске. В результате пострадали 6 человек — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля.