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Депутат Мамонтов переехал ребенка в Новосибирской области – тот в реанимации

Сегодня, 01:48
Фото: Мэш Сибирь
Водитель на белой иномарке буквально переехал ребенка

Депутат и директор Татарского ДРСУ в Новосибирской области сбил ребенка

В Татарске Новосибирской области водитель автомобиля Toyota RAV4 сбил шестилетнего ребенка, который гулял без присмотра во дворе дома. Информацию подтвердили и в ГИБДД по региону. По предварительным данным, мальчика сбил местный депутат.

Авария произошла 30 октября, около 18:00 во дворе дома в городе Татарск. Иномарка сбила, а затем переехала шестилетнего ребенка. Как позже выяснилось, за рулем, предположительно, находился районный депутат и директор Татарского ДРСУ (филиала по строительству, ремонту дорог «Новосибирскавтодор») Сергей Мамонтов, пишет Mash Сибирь. После ДТП народный избранник скрылся с места происшествия. Официального подтверждения этому пока нет.

На опубликованных кадрах заметно, что водитель вышел из внедорожника, посмотрел на сбитого мальчика и уехал. Как отметили в ГИБДД, пострадавший мальчик находится в больнице с различными травмами. Местные жители сообщают, что ребенок в реанимации: у него черепно-мозговая травма и перелом бедра.

 

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После случившегося иномарку объявили в розыск. Однако спустя некоторое время автомобилист добровольно явился в полицию. Догадки подтвердились, виновником аварии стал 67-летний водитель. Освидетельствование показало, что на момент совершения ДТП, мужчина был трезв. В отношении него составлен административный протокол. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье: оставление в опасности.

 

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Напомним, что ранее автомобиль скорой помощи попал в ДТП и перевернулся в Новосибирске. В результате пострадали 6 человек — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля.

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