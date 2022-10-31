"Да ничего ему не будет, бабки заплатит кому надо, и все", - скептически настроена Татьяна Яроцкая. "Они считают, что они цари и им все дозволено, но не все можно в этом мире купить. Посадить его, а малышу поскорее выздороветь", - пишет Дарья Александровна, намекая на депутатский статус Сергея Мамонтова.