Соцсети бурлят возмущением и переполнены нецензурными высказываниями в адрес 67-летнего директора Татарского ДРСУ и депутата районного Совета Сергея Мамонтова. На кадрах видеозаписи видно, что водитель белого автомобиля сбивает мальчика, выходит, какое-то время размахивает руками над лежащим на земле ребенком, а после, как ни чем не бывало, уезжает.
"Это каким надо быть конченным, чтобы так поступить. Хоть бы для приличия скорую вызвал. Ходит, культяпками своими махает", - негодует Ольга Марьина.
"Да я просто в шоке, это не человек, это животное…садить лет на 20", - соглашается Сергей Иванов. "Пожизненно ему", - требует еще более сурового наказания Елена Бондаренко.
"Да ничего ему не будет, бабки заплатит кому надо, и все", - скептически настроена Татьяна Яроцкая. "Они считают, что они цари и им все дозволено, но не все можно в этом мире купить. Посадить его, а малышу поскорее выздороветь", - пишет Дарья Александровна, намекая на депутатский статус Сергея Мамонтова.
Некоторые, не надеясь на справедливость правосудия, прямо призывают жителей Татарска устроить суд Линча.
Пользователи Сети обращают внимание и на то, что поведение водителя на видео может свидетельствовать о том, что он в момент ДПТ был нетрезв, хотя официальные сообщения говорят об обратном.
"Единственно логичное объяснение покидания места наезда - это самочувствие. Видно же что он боится чего-то, метается со стороны в сторону, и хочет помочь ребенку и тяжело решение принял, чтоб уехать. Сто процентов был пьян. Там их всех надо проверять, начиная от гаишников, заканчивая судьями. Все друг другу друзья-товарищи, помогают в такой ситуации, как эта получилась", - считает Максим Миняйлов.
В свою очередь, в региональном исполкоме "Единой России" заявили, что Мамонтова "трудно даже назвать человеком в полном смысле слова", его поступок вызывает у однопартийцев "недоумение и отвращение" и его "с позором" исключат из партии.
По факту ДТП возбуждено два административных дела по статье 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Кроме того, сообщили в прокуратуре, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Максимальное наказание по этой статье – один год лишения свободы.