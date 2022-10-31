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Прокуратура проверит ДТП со сбитым ребенком депутатом под Новосибирском

Сегодня, 02:36
Фото: 1MI
Ребенок в больнице, на водителя возбуждено два административных дела
Прокуратура начала проверку по факту ДТП со сбитым ребенком в Татарске, сказано в пресс-службе ведомства.

30 октября в городе Татарск внедорожник сбил и переехал шестилетнего ребенка. Водитель не предпринял никаких мер по оказанию помощи малолетнему. Как предполагают местные СМИ, виновником аварии стал депутат и директор Татарского ДРСУ Сергей Мамонтов. Однако подтверждения этой информации пока нет.

«По данному поводу сотрудниками органов внутренних дел возбуждено два административных дела по 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП)», - рассказали в прокуратуре НСО.

Кроме того, зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Сейчас проводится проверка.

 

Депутат Мамонтов переехал ребенка в Новосибирской области – тот в реанимации
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Напомним, что ранее близкие сбитого мальчика депутатом рассказали о состоянии здоровья пострадавшего в Новосибирской области: тот в реанимации с черепно-мозговой травмой. Другие подробности ДТП читайте в материале

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Депутат Мамонтов переехал ребенка в Новосибирской области – тот в реанимации
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