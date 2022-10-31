Прокуратура проверит ДТП со сбитым ребенком депутатом под Новосибирском

30 октября в городе Татарск внедорожник сбил и переехал шестилетнего ребенка. Водитель не предпринял никаких мер по оказанию помощи малолетнему. Как предполагают местные СМИ, виновником аварии стал депутат и директор Татарского ДРСУ Сергей Мамонтов. Однако подтверждения этой информации пока нет.