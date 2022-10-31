Мама сбитого в Татарске депутатом мальчика рассказала о состоянии ребенка

Авария произошла 30 октября в Татарске в одном из дворов. Мальчик шел по улице без присмотра и в один момент его сбил поворачивающийся из-за угла автомобиль. Внедорожник буквально переехал ребенка. После чего водитель вышел, посмотрел на пострадавшего и уехал. Как предполагают некоторые СМИ, за рулем иномарки сидел 67-летний депутат и директор Татарского ДРСУ Сергей Мамонтов. Однако официально информацию пока не подтвердили.