В городе Татарск 30 октября 2022 года произошла авария: внедорожник переехал мальчика. Водитель скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По неподтвержденной информации, за рулем автомобиля Toyota RAV4 сидел 67-летний Сергей Мамонтов – депутат и начальник Татарского ДРСУ.
На опубликованных кадрах заметно, что мужчина на иномарке выезжал из-за угла дома, а затем сбивает мальчика. После произошедшего автомобилист выходит из машины, но не предпринимает никаких действий, чтобы оказать помощь пострадавшему ребенку. Затем сибиряк уезжает с места ДТП.
В настоящий момент мальчик находится в реанимации. У него диагностирована черепно-мозговая травма, а также перелом и ушибы. Данный инцидент проверит прокуратура. Известно, что возбуждено два административных дела.