На опубликованных кадрах заметно, что мужчина на иномарке выезжал из-за угла дома, а затем сбивает мальчика. После произошедшего автомобилист выходит из машины, но не предпринимает никаких действий, чтобы оказать помощь пострадавшему ребенку. Затем сибиряк уезжает с места ДТП.