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Появилось видео наезда машины депутата на ребенка под Новосибирском

Сегодня, 02:50
Фото: АСТ-54
На фото депутат выходит из машины, смотрит на мальчика и уезжает
В социальных сетях опубликовано видео наезда машины депутата на шестилетнего ребенка в Татарске Новосибирской области. Кадры взяты из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

В городе Татарск 30 октября 2022 года произошла авария: внедорожник переехал мальчика. Водитель скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По неподтвержденной информации, за рулем автомобиля Toyota RAV4 сидел 67-летний Сергей Мамонтов – депутат и начальник Татарского ДРСУ.

На опубликованных кадрах заметно, что мужчина на иномарке выезжал из-за угла дома, а затем сбивает мальчика. После произошедшего автомобилист выходит из машины, но не предпринимает никаких действий, чтобы оказать помощь пострадавшему ребенку. Затем сибиряк уезжает с места ДТП.

 

В настоящий момент мальчик находится в реанимации. У него диагностирована черепно-мозговая травма, а также перелом и ушибы. Данный инцидент проверит прокуратура. Известно, что возбуждено два административных дела.

Стало известно о состоянии сбитого ребенка депутатом в Новосибирской области
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