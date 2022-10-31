По факту ДТП возбуждено два административных дела, решается вопрос о применении статьи Уголовного кодекса. В таком случае это станет не первым случаем уголовного преследования депутатов от "Единой России" в Новосибирской области.



За последнее время уголовные дела были заведены на четырех единороссов, представляющих партию власти в региональном Законодательном собрании. Всех их обвинили в мошенничестве. Подробности читайте в нашем специальном материале.



А глава Убинского района Олег Конюк, осужденный за браконьерство, после оглашения приговора умудрился переизбраться на должность руководителя районной администрации.