Член "Единой России", руководитель Татарского ДРСУ и депутат Совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов будет исключен из партии. Об этом заявила руководитель регионального исполкома "Единой России" Юлия Швец. Она использует нетеипичную для единороссов жесткую риторику, практически слово в слово повторяя то, что пишут возмущенные пользователи соцсетей.
Высокопоставленный функционер не стесняется в выражениях. Она заявила, что Мамонтова "трудно назвать человеком", его поступок вызывает у Швец "отвращение", и мужчину ждет позорное исключение из партии. Соответственно, он покинет и ряды фракции ЕР в районном совете. В свою очередь, семье пострадавшего мальчика единороссы обещают всяческую помощь и поддержку.
Инцидент произошел в городе Татарск 30 октября. На кадрах видеозаписи видно, что водитель белого автомобиля сбивает 6-летнего мальчика, выходит, какое-то время размахивает руками над лежащим на земле ребенком, а после, как ни чем не бывало, уезжает. За рулем машины был 67-летний Сергей Мамонтов. Позже он сам пришел в полицию.
По факту ДТП возбуждено два административных дела, решается вопрос о применении статьи Уголовного кодекса. В таком случае это станет не первым случаем уголовного преследования депутатов от "Единой России" в Новосибирской области.
За последнее время уголовные дела были заведены на четырех единороссов, представляющих партию власти в региональном Законодательном собрании. Всех их обвинили в мошенничестве. Подробности читайте в нашем специальном материале.
А глава Убинского района Олег Конюк, осужденный за браконьерство, после оглашения приговора умудрился переизбраться на должность руководителя районной администрации.