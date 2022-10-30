atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП и перевернулся в Новосибирске

Сегодня, 04:57
Фото: АСТ-54
Травмы получила вся бригада медиков
Рано утром 30 октября автомобиль скорой помощи опрокинулся на бок в результате столкновения с серебристым универсалом на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе

Авария с участием машины скорой помощи произошла в 4:22 в воскресенье, 30 октября в Кировском районе Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУВД, 25-летний водитель автомобиля Toyota Fielder проехал на красный сигнал светофора и врезался в бок машине скорой помощи, которая пересекала перекресток на разрешающий сигнал светофора.

В результате пострадали 6 человек — экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля.

Медицинское освидетельствование выявило, что водитель японской иномарки был нетрезв. Права он получил только в прошлом году, добавили в полиции.

Читайте также:
Спешащая на вызов карета скорой помощи попала в ДТП в НовосибирскеИзбившего врача скорой из-за бахил шоумена осудили в НовосибирскеТакси врезалось в скорую помощь в центре Новосибирска
#Происшествия#Новосибирск#Скорая помощь#ДТП#Авария
Подпишитесь
"Сатанинский праздник": как в Новосибирске общественники борются с Хэллоуином
28 октября, 16:15
Запрета на свидания нет: мобилизованные опровергли слухи об изоляции НВВКУ
Вчера, 11:22
На 50 км от жилья требуют отодвинуть новые мусорные полигоны в Новосибирской области
Вчера, 14:32
Снег и мороз ожидаются в Новосибирске в последние дни октября-2022
Вчера, 10:10
Программа празднования Нового года-2023 представлена в Новосибирске
28 октября, 09:53
ТОП новых граффити в Новосибирске
28 октября, 16:16