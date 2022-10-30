Авария с участием машины скорой помощи произошла в 4:22 в воскресенье, 30 октября в Кировском районе Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУВД, 25-летний водитель автомобиля Toyota Fielder проехал на красный сигнал светофора и врезался в бок машине скорой помощи, которая пересекала перекресток на разрешающий сигнал светофора.