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Избившего врача скорой из-за бахил шоумена осудили в Новосибирске

Сегодня, 05:53
Фото: 1MI
Нападения на врачей "скорой помощи" не редкость в России
Жителю Новосибирска Никите Агапкину вынесли приговор по скандальному делу об избиении врача скорой помощи. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Сибиряка обвинили в причинении легкого вреда здоровью медику скорой. Ему назначили 200 часов обязательных работ и штраф в 50 000 рублей.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2020 года. Житель Кировского района вызвал к себе домой врачей для больного ребенка. Прибыл на место 35-летний фельдшер Семен Кудин, которого отец не пустил в квартиру якобы из-за отсутствия бахил.

Между мужчинами из-за этого возник конфликт, переросший в драку. Отец маленького пациента несколько раз ударил доктора по голове. В итоге врача самого увезли в больницу.

Как выяснил ранее "Прецедент", Агапкин, известный в Новосибирске ведущий праздников и шоумен. Тогда сибиряки строили теории, что из-за карантина по коронавирусу этот мужчина заскучал и решил устроить шоу.

Расследовать инцидент взялись следователи Следственного комитета Новосибирской области. Также вмешался глава ведомства Александр Бастрыкин, поручивший докладывать ему обо всех деталях в рамках процесса расследования.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Драка#Врач#Суд
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