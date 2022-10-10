Избившего врача скорой из-за бахил шоумена осудили в Новосибирске

Напомним, инцидент произошел в декабре 2020 года. Житель Кировского района вызвал к себе домой врачей для больного ребенка. Прибыл на место 35-летний фельдшер Семен Кудин, которого отец не пустил в квартиру якобы из-за отсутствия бахил.