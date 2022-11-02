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Депутат Анисимов нашел место для новой станции метро в Новосибирске

Сегодня, 05:38
Фото: atas.info
Строительство новых станций в метро только обсуждается, но не реализуется
Владимир Анисимов – депутат Законодательного собрания Новосибирской области предложил место для новой станции метро в городе. Однако идею не поддержали другие народные избранники.

Депутат предложил построить две станции подземки на пересечении улиц Титова и Петропавловской и «Южную», чтобы улучшить развязку Ленинской линии метро. Ранее выдвигались идеи построить три станции — «Площадь Станиславского», «Пермскую» и «Южную».

По мнению Анисимова, это поможет снизить затраты и сократить сроки строительства. Кроме того, две линии позволят не допустить транспортного коллапса на площади Станиславского. Расходы на строительства станции оцениваются в 6,5 млрд рублей.

Однако идею депутата не поддержали коллеги. Так, депутат горсовета Светлана Каверзина считает, что строительство станции метро в этом районе просто нецелесообразно.

Напомним, в Новосибирске уже несколько лет строят планы, но не строят метро. Не раз звучат идеи грандиозных проектов по продлению необходимых веток метрополитена, но из-за отсутствия финансирования идеи не реализуются. Сейчас близится к завершению строительство станции метро «Спортивная», которая находится между остановками «Речной вокзал» и «Студенческая». Новая станция никак не повлияет на разгрузку пассажиропотока – ее строили для уже отмененного МЧМ-2023 по хоккею. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Метро
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