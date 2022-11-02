Депутат Анисимов нашел место для новой станции метро в Новосибирске

Депутат предложил построить две станции подземки на пересечении улиц Титова и Петропавловской и «Южную», чтобы улучшить развязку Ленинской линии метро. Ранее выдвигались идеи построить три станции — «Площадь Станиславского», «Пермскую» и «Южную».
По мнению Анисимова, это поможет снизить затраты и сократить сроки строительства. Кроме того, две линии позволят не допустить транспортного коллапса на площади Станиславского. Расходы на строительства станции оцениваются в 6,5 млрд рублей.
Однако идею депутата не поддержали коллеги. Так, депутат горсовета Светлана Каверзина считает, что строительство станции метро в этом районе просто нецелесообразно.
Напомним, в Новосибирске уже несколько лет строят планы, но не строят метро. Не раз звучат идеи грандиозных проектов по продлению необходимых веток метрополитена, но из-за отсутствия финансирования идеи не реализуются. Сейчас близится к завершению строительство станции метро «Спортивная», которая находится между остановками «Речной вокзал» и «Студенческая». Новая станция никак не повлияет на разгрузку пассажиропотока – ее строили для уже отмененного МЧМ-2023 по хоккею.