Депутат Анисимов нашел место для новой станции метро в Новосибирске

Напомним, в Новосибирске уже несколько лет строят планы, но не строят метро. Не раз звучат идеи грандиозных проектов по продлению необходимых веток метрополитена, но из-за отсутствия финансирования идеи не реализуются. Сейчас близится к завершению строительство станции метро «Спортивная», которая находится между остановками «Речной вокзал» и «Студенческая». Новая станция никак не повлияет на разгрузку пассажиропотока – ее строили для уже отмененного МЧМ-2023 по хоккею.