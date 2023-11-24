Дело Мысика: задержание и обыски

Какие дороги и почему могут снести у нового ЛДС в Новосибирске – дело Мысика

Дороги к новому ЛДС в Новосибирске могут попасть под снос после скандала с «МЕТРО МиР». Директора предприятия Александра Мысика отправили в СИЗО, когда выяснилось, что при строительстве дорог использовался песок с Оби.