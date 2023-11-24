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Дело Мысика: задержание и обыски

Директор муниципальной компании "Метро МиР" Александр Мысик задержан в Новосибирске. Компания занималась строительство инфраструктуры вокруг нового ЛДС. Возбуждено уголовное дело

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2023
В Новосибирске возбудили дело против «Метро МиР» из-за расхищения средств на ливневку
24 ноября 2023, 12:03
Счастливый наблюдает: в скандальный «Метро МиР» в Новосибирске назначили директора
В «Метро МиР» в Новосибирске произошли временные кадровые ротации. В компании сменился директор.
4 августа 2023, 10:30
В Новосибирске суд отменил штраф директору «МЕТРО МИР» Мысику
Кировский районный суд Новосибирска отменил штраф в размере около 6 млн рублей директору МП «МЕТРО МИР» Александру Мысику. Санкцию назначили ранее за недостроенную дорогу.
23 июня 2023, 09:50
Четвертое дело против Мысика — в чем еще обвиняют главу «Метро МиРа» в Новосибирске
В Новосибирске против директора «Метро МиР» Александра Мысика возбудили четвёртое уголовное дело, подробности сообщают в прокуратуре.
30 апреля 2023, 02:28
Директор «МЕТРО МиР» Александр Мысик вышел из СИЗО в Новосибирске
Подозреваемого в строительстве некачественных подъездных дорог к ЛДС, директора МП «МЕТРО МиР» Александра Мысика, выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.
23 марта 2023, 05:28
Мэрия выдала разрешение на строительство дороги возле ЛДС «Арена» до конца года
12 февраля 2023, 04:20
Прокуратура НСО обвиняет Александра Мысика в злоупотреблении полномочиями
16 января 2023, 11:05
Суд продлил арест руководителю «МЕТРО МиР» Александру Мысику до февраля
Дзержинский районный суд продлил Александру Мысику срок задержания под стражей до восьмого февраля 2023 года.
12 января 2023, 11:35
2022
Какие дороги и почему могут снести у нового ЛДС в Новосибирске – дело Мысика
Дороги к новому ЛДС в Новосибирске могут попасть под снос после скандала с «МЕТРО МиР». Директора предприятия Александра Мысика отправили в СИЗО, когда выяснилось, что при строительстве дорог использовался песок с Оби.
23 ноября 2022, 02:35
Супруга Александра Мысика рассказала, как живется задержанному мужу в СИЗО
Ирина Мысик поделилась информацией о плохих условиях содержания ее супруга в следственном изоляторе.
22 ноября 2022, 13:29
Мысик за решеткой, повышение пенсий, свадьба новосибирского депутата - итоги дня
Журналисты Atas.info собрали главные новости пятницы
19 ноября 2022, 02:00
Ирина Мысик рассказала подробности, связанные с уголовным делом мужа
Должностной оклад Александра Мысика, который возглавляет МУП «Метро МИР», составляет, по словам супруги, 19 тысяч рублей в месяц.
18 ноября 2022, 13:29
Суд отправил главу «МЕТРО МиРа» Александра Мысика в СИЗО до 15 января
18 ноября 2022, 12:30
Мэр Новосибирска высказался о задержании главы муниципального "Метро Мир" Мысика
Анатолий Локоть не выразил своего отношения к уголовному делу о превышении полномочий Александром Мысиком и не стал отвечать на вопрос о судьбе дороги, которую некачественного построило муниципальное предприятие
18 ноября 2022, 04:00
Пять цитат Александра Мысика: от назначения главой «Метро МиР» до задержания
Сенсационное задержание руководителя организации «Метро МиР», которая занималась строительством инфраструктуры к ЛДС, Александра Мысика прошло 16 ноября. Интерес правоохранителей он привлекает не первый раз – разбираемся подробнее.
17 ноября 2022, 10:41
Задержанный глава «Метро МиР» Мысик не признает вину в превышении полномочий
17 ноября 2022, 06:18
Какие контракты остались у "Метро МиР" в Новосибирске после задержания Мысика
"Метро МиР" по поручению мэрии Новосибирска размещало заказы на строительство метро и других важных объектов. 16 ноября 2022 года директор предприятия Александр Мысик был задержан по подозрению в превышении полномочий, но у предприятия остаются многомиллионные действующие контракты.
17 ноября 2022, 02:03
«МЕТРО МиР» причинил Новосибирску ущерб в 359 млн рублей
Издание НГС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Новосибирской области, сообщает об объёме средств, которые город потерял на строительстве дороги к новому ледовом дворцу спорта.
16 ноября 2022, 12:27
"Это удар по мэру" – эксперты о задержании в Новосибирске главы "Метро МиР" Мысика
16 ноября 2022, 10:32
В муниципальное предприятие «Метро МиР» в Новосибирске 16 ноября пришли с обысками
16 ноября 2022, 07:32

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