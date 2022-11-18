Ирина Мысик рассказала подробности, связанные с уголовным делом мужа

Жена обвиняемого Александра Мысика сообщила, что об уголовном деле они знали задолго до его задержания. Дело возбудили в январе, в марте в доме Мысиков прошли обыски, Ирину вызывали на допрос в качестве свидетеля один раз, ее мужа в том же статусе правоохранители опрашивали неоднократно.
По словам Ирины Мысик, уголовное дело также не стало для ее мужа неожиданностью: она утверждает, что Мысику не единожды говорили, что после завершения строительства ЛДС, «его посадят».
Сейчас женщина намерена просить суд об изменении меры пресечения и заменить СИЗО на домашний арест. Ирина уверяет, что муж никуда не уедет — возможность скрыться была у него в течение всего года.
Также супруга подчеркнула, что ее Александр Мысик всю жизнь был верен своей профессии — он окончил строительный институт и 20 лет работал по специальности. Женщина считает, что ЛДС станет для него «лебединой песнью».
Ранее Дзержинский районный суд Новосибирска выбрал для Александра меру пресечения в виде заключения в СИЗО.