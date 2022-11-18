Ирина Мысик рассказала подробности, связанные с уголовным делом мужа

Жена обвиняемого Александра Мысика сообщила, что об уголовном деле они знали задолго до его задержания. Дело возбудили в январе, в марте в доме Мысиков прошли обыски, Ирину вызывали на допрос в качестве свидетеля один раз, ее мужа в том же статусе правоохранители опрашивали неоднократно.