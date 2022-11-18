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Обыски в налоговой начались в Новосибирске – что известно

Сегодня, 06:29
Фото: 1MI
Обыск связан с уголовным делом

В Новосибирске начались обыски в налоговой Октябрьского района

Следственные действия проходят сегодня в налоговой инспекции по Октябрьскому району, заявляют источники СМИ.

Силовики нагрянули в офис налоговой службы 18 ноября. Следственное мероприятие проводятся в рамках уголовного дела, которое возбуждено в отношении одного из руководителей ведомства  ФНС №21.

Источник заявляет, что дело было возбуждено по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности. Официально ситуацию правоохранители не комментировали.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск
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