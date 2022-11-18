Силовики нагрянули в офис налоговой службы 18 ноября. Следственное мероприятие проводятся в рамках уголовного дела, которое возбуждено в отношении одного из руководителей ведомства ФНС №21.
Источник заявляет, что дело было возбуждено по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности. Официально ситуацию правоохранители не комментировали.
Напомним, что ранее стало известно о сенсационном задержании руководителя организации «Метро МиР», которая занималась строительством инфраструктуры к ЛДС, Александра Мысика.