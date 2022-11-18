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Мэр Новосибирска высказался о задержании главы муниципального "Метро Мир" Мысика

Сегодня, 04:00
Фото: Мэрия Новосибирска
Мысик считается одним из самых приближенных к Анатолию Локтю людей

Анатолий Локоть прокомментировал задержание главы "Метро МиР" Александра Мысика

Анатолий Локоть не выразил своего отношения к уголовному делу о превышении полномочий Александром Мысиком и не стал отвечать на вопрос о судьбе дороги, которую некачественного построило муниципальное предприятие

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 18 ноября, отказался комментировать задержание руководителя муниципального предприятия "Метро МиР" Александра Мысика. Он заметил, что идут следственные действия и рекомендовал все вопросы адресовать силовикам. Ранее эксперты называли Мысика одним из самых приближенных людей к Локтю в неформальной муниципальной иерархии и называли задержание главы "Метро МиР" непосредственным ударом по мэру.

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Примечательно и то, что пресс-секретарь новосибирского мэра оставил без внимания и даже не озвучил вопрос о будущем дороги к ЛДС, которая и стала поводом для возбуждения уголовного дела. Полностью вопрос звучал так: "Установлено, что дорога, построенная МП "Метро МиР" не отвечает требованиям безопасности. Как это исправить и сколько времени займет, есть ли другие подъезды к ЛДС?"

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Александр Мысик был задержан в рамках расследования уголовного дела по ч.1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") по результатам проверки качества строительства дороги, ведущей от пляжа "Наутилус" в Новосибирске до нового ледового дворца спорта. По версии следствия, с 2019 по 2021 год Александр Мысик организовал добычу песка из протоки реки Обь. Этот песок использовали при строительстве дорог у нового ЛДС, что не соответствует проекту. По оценке следствия, в результате бюджету был нанесен ущерб в размере более 340 млн рублей.

Мысику уже предъявлено обвинение, свою вину он не признает.

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