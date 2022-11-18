Примечательно и то, что пресс-секретарь новосибирского мэра оставил без внимания и даже не озвучил вопрос о будущем дороги к ЛДС, которая и стала поводом для возбуждения уголовного дела. Полностью вопрос звучал так: "Установлено, что дорога, построенная МП "Метро МиР" не отвечает требованиям безопасности. Как это исправить и сколько времени займет, есть ли другие подъезды к ЛДС?"