Глава Сузунского района Лилия Некрасова задержана сотрудниками УФСБ

Известно и о задержании супруга Некрасовой. С ним то и связывают задержание главы района. Якобы Лилия Некрасова фиктивно трудоустроила мужа в муниципальное предприятие Сузунского района.
В 2022 году по данному факту сотрудники УФСБ уже проводили проверку, однако об её результатах ранее не сообщалось. Чиновницу подозревают в мошенничестве в крупном размере. Следственный комитет Новосибирской области предоставит комментарий позже.
Напомним, что ранее в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали гендиректора Кудряшовского мясокомбината. Владимир Гавриленко задержан из-за загрязнения окружающей среды. На предприятии прошли обыски.
Также мы рассказывали про самые громкие аресты в Новосибирске в 2022 году. Среди них были прокуроры, ученые и застройщики.