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Глава Сузунского района Лилия Некрасова задержана сотрудниками УФСБ

Сегодня, 02:50
Фото: Администрация Сузунского района
На фото Лилия Некрасова
В Новосибирской области задержали главу Сузунского района Лилию Некрасову, о чем заявляет Telegram-канал «Политика Today».

Известно и о задержании супруга Некрасовой. С ним то и связывают задержание главы района. Якобы Лилия Некрасова фиктивно трудоустроила мужа в муниципальное предприятие Сузунского района.

В 2022 году по данному факту сотрудники УФСБ уже проводили проверку, однако об её результатах ранее не сообщалось. Чиновницу подозревают в мошенничестве в крупном размере. Следственный комитет Новосибирской области предоставит комментарий позже.

Напомним, что ранее в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали гендиректора Кудряшовского мясокомбината. Владимир Гавриленко задержан из-за загрязнения окружающей среды. На предприятии прошли обыски. 

Также мы рассказывали про самые громкие аресты в Новосибирске в 2022 году. Среди них были прокуроры, ученые и застройщики. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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