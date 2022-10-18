Утром во вторник, 18 октября, стало известно о том, что в Новосибирске сотрудниками ФСБ и Следственного комитета задержан генеральный директор акционерного общества "Кудряшовское" Владимир Гавриленко. Его подозревают в причастности к загрязнению почвы. В Колыванском районе было обнаружено загрязнение более четырех гектаров земли отходами животноводства. Предположительно, речь идет об отходах со свинокомплекса, который связан с АО "Кудряшевское".
Ранее мы рассказывали о том, что в реке Амба в Колыванском районе был зафиксирован массовый мор рыбы. В причастности к этому случаю подозревали Кудряшовский мясокомбинат.
Возбуждено уголовное дело по статье 254 УК РФ "Загрязнение почвы". Суд сегодня должен избрать меру пресечения для Владимира Гавриленко, пишет со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах издание "Сибкрай".
АО "Кудряшовское" - крупнейший в Новосибирской области переработчик мяса, входит в состав холдинга "Сибагро". Ранее предприятие неоднократно подозревали в том, что оно является источником неприятных запахов в атмосфере Новосибирска.