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В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали гендиректора Кудряшовского мясокомбината

Сегодня, 03:43
Фото: 1MI
Руководитель АО "Кудряшовское" Владимир Гавриленко задержан из-за загрязнения окружающей среды. На предприятии прошли обыски

Утром во вторник, 18 октября, стало известно о том, что в Новосибирске сотрудниками ФСБ и Следственного комитета задержан генеральный директор акционерного общества "Кудряшовское" Владимир Гавриленко. Его подозревают в причастности к загрязнению почвы. В Колыванском районе было обнаружено загрязнение более четырех гектаров земли отходами животноводства. Предположительно, речь идет об отходах со свинокомплекса, который связан с АО "Кудряшевское".

Ранее мы рассказывали о том, что в реке Амба в Колыванском районе был зафиксирован массовый мор рыбы. В причастности к этому случаю подозревали Кудряшовский мясокомбинат.

Возбуждено уголовное дело по статье 254 УК РФ "Загрязнение почвы". Суд сегодня должен избрать меру пресечения для Владимира Гавриленко, пишет со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах издание "Сибкрай".

АО "Кудряшовское" - крупнейший в Новосибирской области переработчик мяса, входит в состав холдинга "Сибагро". Ранее предприятие неоднократно подозревали в том, что оно является источником неприятных запахов в атмосфере Новосибирска.

 

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