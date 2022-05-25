«В четверг, 19 мая, я был в отделе полиции по Колывани и там не стали возбуждать уголовное дело так сразу, опасаясь, что доказать причастность свинокомплекса АО «Кудряшовский» к мору рыбы пока очень сложно. Сказали, что будет недостаточно взять пробу воды в реке Амба – ведь её истоки не соприкасаются с территорией свинокомплекса. Нужно доказать откуда точно пошёл сброс загрязнений в речку Амба. А для этого понадобятся ещё пробы грунта для сравнения», - пояснил депутат Астафьев.