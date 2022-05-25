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Вонь, мор рыб и зверей у реки Амба: что нашла прокуратура в Новосибирской области

25 мая 04:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жителей Колыванского района Новосибирской области тревожит вонь и загрязнение реки Амба, из-за чего берег заполонило мертвой рыбой и тушами зверей. Об экологической ситуации и возбуждении уголовное дела прокуратурой региона рассказал Atas.info депутат районного Совета депутатов Алексей Астафьев.

Местные жители уверены, что в гибели живности виноваты некоторые хозяйства, работающие в Колыванском районе. Кто-то сливает нечистоты в речушку Амбу, не думая о последствиях для экологии края.

«В четверг, 19 мая, я был в отделе полиции по Колывани и там не стали возбуждать уголовное дело так сразу, опасаясь, что доказать причастность свинокомплекса АО «Кудряшовский» к мору рыбы пока очень сложно. Сказали, что будет недостаточно взять пробу воды в реке Амба – ведь её истоки не соприкасаются с территорией свинокомплекса. Нужно доказать откуда точно пошёл сброс загрязнений в речку Амба. А для этого понадобятся ещё пробы грунта для сравнения», - пояснил депутат Астафьев.

Требования колыванцев и депутата были услышаны. На днях, 24 мая, прокуратура Новосибирской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Амба после публикации Atas.info. В пробах воды с поверхности выявили превышение вредных веществ.

В пойме речки Амба есть и ещё одно хозяйств – это АО «Скала», где содержат дойное стадо коров, поэтому доказать какое из хозяйств нанесло ущерб и будет выяснять прокуратура области.

«На берегу речушки можно найти не только мертвых рыб, рядом вымерли лесные животные: бобры, ондатры, выдры крысы. Воду из Амбы перестали уже давно не пить даже собаки, кошки эту рыбу не едят. Людям придётся заниматься промыслом дальше 30 км от этой реки», - рассказали жители деревни Амба.

Местные депутаты, по словам Астафьева, на протяжении нескольких лет предлагают главе Колыванского района взять в штат администрации эколога. Ставку эколога сократили в районной администрации примерно в 2010 и с тех пор экология района стала резко ухудшаться.

«В свое время мы не допустили строительство индюшатника в районе. Рядом с Новосибирском расположены очистные сооружения и в этом же районе построены несколько отделений Кудряшовского свинокомплекса. Таким образом, с наветренной стороны города Новосибирска несколько предприятий создают постоянные едкие запахи. Эта огромная проблема и существует она уже более 5 лет».

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