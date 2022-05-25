Местные жители уверены, что в гибели живности виноваты некоторые хозяйства, работающие в Колыванском районе. Кто-то сливает нечистоты в речушку Амбу, не думая о последствиях для экологии края.
«В четверг, 19 мая, я был в отделе полиции по Колывани и там не стали возбуждать уголовное дело так сразу, опасаясь, что доказать причастность свинокомплекса АО «Кудряшовский» к мору рыбы пока очень сложно. Сказали, что будет недостаточно взять пробу воды в реке Амба – ведь её истоки не соприкасаются с территорией свинокомплекса. Нужно доказать откуда точно пошёл сброс загрязнений в речку Амба. А для этого понадобятся ещё пробы грунта для сравнения», - пояснил депутат Астафьев.
Требования колыванцев и депутата были услышаны. На днях, 24 мая, прокуратура Новосибирской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Амба после публикации Atas.info. В пробах воды с поверхности выявили превышение вредных веществ.
В пойме речки Амба есть и ещё одно хозяйств – это АО «Скала», где содержат дойное стадо коров, поэтому доказать какое из хозяйств нанесло ущерб и будет выяснять прокуратура области.
«На берегу речушки можно найти не только мертвых рыб, рядом вымерли лесные животные: бобры, ондатры, выдры крысы. Воду из Амбы перестали уже давно не пить даже собаки, кошки эту рыбу не едят. Людям придётся заниматься промыслом дальше 30 км от этой реки», - рассказали жители деревни Амба.
Местные депутаты, по словам Астафьева, на протяжении нескольких лет предлагают главе Колыванского района взять в штат администрации эколога. Ставку эколога сократили в районной администрации примерно в 2010 и с тех пор экология района стала резко ухудшаться.
«В свое время мы не допустили строительство индюшатника в районе. Рядом с Новосибирском расположены очистные сооружения и в этом же районе построены несколько отделений Кудряшовского свинокомплекса. Таким образом, с наветренной стороны города Новосибирска несколько предприятий создают постоянные едкие запахи. Эта огромная проблема и существует она уже более 5 лет».