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В Сузунской администрации не знают, кто назначен и.о. после задержания главы района

Сегодня, 08:52
Фото: Официальный сайт Сузунского района
24 ноября 2017 года Лилия Некрасова была избрана Главой Сузунского района
О задержании главы Сузунского района Новосибирской области Лилии Некрасовой и ее мужа оперативниками ФСБ стало известно 24 октября 2022. Сотрудники администрации района не смогли ответить корреспонденту Атас.инфо, кто из чиновников местной администрации исполняет теперь обязанности главы.

В администрации района ответили, что не знают, назначен ли уже исполняющий обязанности главы района. Наш корреспондент дозвонился до нескольких заместителей, но информации по этому вопросу не получил. Отдел по связям с общественностью в администрации района никаких комментариев не дает.

По информации на официальном сайте у главы администрации Сузунского района два первых заместителя – Ирина Кокунова и Александр Осипов, и два  заместителя: Евгений Дементьев и Ирина Глущенко.

Сотрудники администрации сообщили, что ситуация с арестом Лилии Некрасовой стала для них неожиданностью, и когда будет назначен исполняющий обязанности и кто им станет, пока неизвестно.

Зато известно, сколько заработала Глава региона в прошлом году – официальная декларация представлена на сайте администрации района. Задержанная Некрасова задекларировала годовой доход 2021 года в 3,3 млн рублей. Женщина владеет двумя автомобилями «Мазда МПВ» и «Тойота Витц». В совместном пользовании у супругов есть четыре участка, два жилых дома, квартира и нежилое помещение. В личном пользовании у чиновницы имеется земельный участок.

Муниципальную чиновницу подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

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#Политика#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Отставка#Арест#Глава района
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