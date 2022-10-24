В Сузунской администрации не знают, кто назначен и.о. после задержания главы района

Зато известно, сколько заработала Глава региона в прошлом году – официальная декларация представлена на сайте администрации района. Задержанная Некрасова задекларировала годовой доход 2021 года в 3,3 млн рублей. Женщина владеет двумя автомобилями «Мазда МПВ» и «Тойота Витц». В совместном пользовании у супругов есть четыре участка, два жилых дома, квартира и нежилое помещение. В личном пользовании у чиновницы имеется земельный участок.