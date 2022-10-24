В понедельник, 24 октября сотрудники УФСБ задержали главу администрации Сузунского района Лилию Некрасову, вместе с ее супругом. Их доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий.
Задержанная Некрасова задекларировала годовой доход 2021 года в 3,3 млн рублей. Женщина владеет двумя автомобилями «Мазда МПВ» и «Тойота Витц».
В совместном пользовании у супругов есть четыре участка, два жилых дома, квартира и нежилое помещение. В личном пользовании у чиновницы имеется земельный участок.
Муж Лилии Некрасовой заработал 1,9 млн рублей в 2021 году. У супружеской пары есть двое несовершеннолетних детей.
Напомним, что чиновницу подозревают в особо крупном мошенничестве. СМИ предполагают, что задержание может быть связано с итогами проверки сотрудниками ФСБ по факту фиктивного трудоустройства мужа Некрасовой в муниципальные предприятия района.
Лилия Некрасова была избрана депутатами на пост главы района в ноябре 2017 года. В Сузунский район Лилия Некрасова переехала в 2011 году и до своего избрания на должность главы районной администрации занимала пост заместителя руководителя района, подробнее в материале.