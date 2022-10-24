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Задержанная глава Сузунского района заработала 3,3 млн рублей за год

Сегодня, 06:40
Фото: 1MI
За прошлый год чиновница заработала 3 миллиона рублей
В Новосибирской области сегодня стадо известно о задержании главы Сузунского района Лилии Некрасовой. Atas.info узнал, сколько заработала чиновница в 2021 году. Данные взяты из официальной декларации с сайта администрации района.

В понедельник, 24 октября сотрудники УФСБ задержали главу администрации Сузунского района Лилию Некрасову, вместе с ее супругом. Их доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий.

Задержанная Некрасова задекларировала годовой доход 2021 года в 3,3 млн рублей. Женщина владеет двумя автомобилями «Мазда МПВ» и «Тойота Витц».

В совместном пользовании у супругов есть четыре участка, два жилых дома, квартира и нежилое помещение. В личном пользовании у чиновницы имеется земельный участок.

Муж Лилии Некрасовой заработал 1,9 млн рублей в 2021 году. У супружеской пары есть двое несовершеннолетних детей.  

Напомним, что чиновницу подозревают в особо крупном мошенничестве. СМИ предполагают, что задержание может быть связано с итогами проверки сотрудниками ФСБ по факту фиктивного трудоустройства мужа Некрасовой в муниципальные предприятия района.

Лилия Некрасова была избрана депутатами на пост главы района в ноябре 2017 года. В Сузунский район Лилия Некрасова переехала в 2011 году и до своего избрания на должность главы районной администрации занимала пост заместителя руководителя района, подробнее в материале

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