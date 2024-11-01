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Отставка

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Ноябрь
Олег Клемешов ушел из мэрии — чем он запомнился жителям Новосибирска
1 ноября, 07:40
Октябрь
Замгубернатора Новосибирской области покинет свой пост — правда или фейк
Сергей Семка может покинуть свой пост в правительстве региона, сообщают анонимные источники. Редакция Atas.Info запросила официальные данные о кадровых изменениях.
31 октября, 02:14
Андрей Клюзов — все: чем запомнится министр регполитики Новосибирской области
Стало известно об отставке министра региональной политики Новосибирской области Андрея Клюзова.
29 октября, 09:02
Отставка министра региональной политики Новосибирской области — правда или фейк
18 октября, 05:28
Вице-мэр Олег Клемешов может уйти в отставку — его обвиняют в коллапсе на мостах
17 октября, 05:43
Сентябрь
Неожиданные кадровые решения пообещал принять губернатор Новосибирской области
6 сентября, 04:18
Вице-мэр Новосибирска покидает свой пост после 10 лет службы
Вице-мэр Алексей Кондратьев покидает свой пост после 10 лет службы, официальная дата отставки еще не объявлена.
5 сентября, 06:49
Стало известно, чем займется вице-губернатор Новосибирской области после отставки
4 сентября, 06:21
Отставка замгубернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова — что известно
3 сентября, 05:59
Август
Увольняется глава департамента соцполитики мэрии Новосибирска
Начальник департамента социальной политики мэрии Новосибирска Ольга Незамаева уходит с должности, утверждают источники.
9 августа, 05:46
Июль
Сразу два прокурора захотели уйти в отставку в Новосибирской области
В Новосибирской области рапорты об отставке написали прокуроры двух районов региона, сообщили знакомые с ситуацией источники.
3 июля, 04:49
Июнь
Очередная отставка в мэрии: уходит глава управления облика Новосибирска Хорошунов
13 июня, 05:05
Май
Руководитель правового департамента увольняется из мэрии
В Новосибирске стало известно об уходе со своего поста начальника правового департамента мэрии Маргариты Масловой, сообщили источники в руководстве города.
15 мая, 10:58
Еще одна отставка в мэрии Новосибирска: чье кресло освободилось
Александр Горнштейн уже написал заявление, кресло освободится 21 мая, рассказал сам чиновник.
14 мая, 09:49
В защиту леса и за отставку вице-мэра Терешковой собирают подписи в Новосибирске
13 мая, 08:55
Глава Центрального района Новосибирска Канунников ушел в отставку
13 мая, 08:14
Названо имя нового министера культуры Новосибирской области
За все культурные события на территории Новосибирской области теперь будет отвечать Юлия Шуклина, рассказал глава региона на очередном совещании.
13 мая, 05:01
Директор новосибирского «Горзеленхоза» Цветкова покинула пост
9 мая, 07:43
Вероятность отставки вице-мэра Терешковой оценил политолог из Новосибирска
7 мая, 05:01
Из мэрии Новосибирска уволен вице-мэр Захаров: кто следующий
6 мая, 06:08

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