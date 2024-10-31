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Posted 31 октября, 02:14

Published 31 октября, 02:14

Modified 31 октября, 02:20

Updated 31 октября, 02:20

Сергей Семка может покинуть пост замгубернатора

Замгубернатора Новосибирской области покинет свой пост — правда или фейк

31 октября 2024, 02:14
Фото: 1MI. Сергей Семка может покинуть пост замгубернатора
Сергей Семка может покинуть свой пост в правительстве региона, сообщают анонимные источники. Редакция Atas.Info инфо запросила официальные данные о кадровых изменениях.

В социальных сетях и на страницах ряда региональных СМИ начала распространяться информация о якобы уходе Сергея Семки с поста заместителя губернатора Новосибирской области.

«Мы не располагаем документами, которые могли бы подтвердить данную информацию», — ответили редакции Atas.Info в пресс-центре правительства региона

Отметим, что на посту замглавы региона находится с 2014 года. Общий же стаж в региональной власти достигает 20 лет. Сам Сергей Николаевич на вопрос о возможной отставке отвечать не стал.

Ранее с поста ушел Андрей Клюзов. Он был министром регполитики.

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#Екатерина Нимко#Общество#Правительство#Отставка#Фейк#Региональная политика
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