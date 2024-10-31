Замгубернатора Новосибирской области покинет свой пост — правда или фейк

Posted 31 октября, 02:14
Published 31 октября, 02:14
Modified 31 октября, 02:20
Updated 31 октября, 02:20
В социальных сетях и на страницах ряда региональных СМИ начала распространяться информация о якобы уходе Сергея Семки с поста заместителя губернатора Новосибирской области.
«Мы не располагаем документами, которые могли бы подтвердить данную информацию», — ответили редакции Atas.Info в пресс-центре правительства региона
Отметим, что на посту замглавы региона находится с 2014 года. Общий же стаж в региональной власти достигает 20 лет. Сам Сергей Николаевич на вопрос о возможной отставке отвечать не стал.
Ранее с поста ушел Андрей Клюзов. Он был министром регполитики.