146 миллионов по бюджетному кредиту спишут Новосибирской области

Posted 30 октября, 04:07
Published 30 октября, 04:07
Modified 30 октября, 04:09
Updated 30 октября, 04:09
Новосибирская область вошла в число 25 регионов, которым будет предоставлено списание части госдолга. Согласно документу, подписанного главой кабинета министров РФ Михаилом Мишустиным, регион может оставить себе 146,5 миллиона рублей, поступивших в казну государства от реализации инвестпроектов.
В число лидеров по списанию части госдолга вошли Подмосковье — 14,2 миллиарда рублей, Республика Татарстан — около 9,5 миллиарда рублей и Пермский край — почти 744 миллиона рублей. Среди регионов Сибири Томской области «простили» 15 миллионов рублей, а Алтайскому краю — 5,3 миллиона рублей.
Всего 25 регионов России получат возможность сохранить за счет бюджетных кредитов 25,9 миллиарда рублей.
По данным министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, на 1 октября 2024 года государственный долг региона составляет 68 080 760,7 миллиарда рублей, в том числе по бюджетным кредитам 38 630 760,7 миллиарда рублей и по государственным ценным бумагам региона — 29,45 миллиарда рублей. По сравнению с 1 января 2024 года госдолг вырос на 25,9 миллиарда рублей, в основном за счет бюджетных кредитов.