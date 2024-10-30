146 миллионов по бюджетному кредиту спишут Новосибирской области

По данным министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, на 1 октября 2024 года государственный долг региона составляет 68 080 760,7 миллиарда рублей, в том числе по бюджетным кредитам 38 630 760,7 миллиарда рублей и по государственным ценным бумагам региона — 29,45 миллиарда рублей. По сравнению с 1 января 2024 года госдолг вырос на 25,9 миллиарда рублей, в основном за счет бюджетных кредитов.