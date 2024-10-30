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Posted 30 октября, 04:07

Published 30 октября, 04:07

Modified 30 октября, 04:09

Updated 30 октября, 04:09

Реализация инвестиционных проектов в Новосибирской области сэкономили бюджету деньги

146 миллионов по бюджетному кредиту спишут Новосибирской области

30 октября 2024, 04:07
Фото: atas.info. Реализация инвестиционных проектов в Новосибирской области сэкономили бюджету деньги
Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому 25 регионам, среди них Новосибирская область, спишут госдолг.

Новосибирская область вошла в число 25 регионов, которым будет предоставлено списание части госдолга. Согласно документу, подписанного главой кабинета министров РФ Михаилом Мишустиным, регион может оставить себе 146,5 миллиона рублей, поступивших в казну государства от реализации инвестпроектов.

В число лидеров по списанию части госдолга вошли Подмосковье — 14,2 миллиарда рублей, Республика Татарстан — около 9,5 миллиарда рублей и Пермский край — почти 744 миллиона рублей. Среди регионов Сибири Томской области «простили» 15 миллионов рублей, а Алтайскому краю — 5,3 миллиона рублей.

Всего 25 регионов России получат возможность сохранить за счет бюджетных кредитов 25,9 миллиарда рублей.

По данным министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, на 1 октября 2024 года государственный долг региона составляет 68 080 760,7 миллиарда рублей, в том числе по бюджетным кредитам 38 630 760,7 миллиарда рублей и по государственным ценным бумагам региона — 29,45 миллиарда рублей. По сравнению с 1 января 2024 года госдолг вырос на 25,9 миллиарда рублей, в основном за счет бюджетных кредитов.

Госдолг Новосибирской области увеличился на 20 млрд рублей
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#Анатолий Якимов#Экономика#Общество#Правительство#Инвестиции#Инвестиционный проект#Бюджетные кредиты
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