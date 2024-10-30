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Бюджетные кредиты

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Октябрь
146 миллионов по бюджетному кредиту спишут Новосибирской области
Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому 25 регионам, среди них Новосибирская область, спишут госдолг.
30 октября, 04:07
Февраль
Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности. Сколько простят Новосибирску?
За год это поможет сохранить около 200 млрд рублей, подсчитал президент.
29 февраля, 11:00
Госдолг Новосибирской области увеличился на 20 млрд рублей
На 1 января 2024 года государственный долг Новосибирской области составляет 68 млрд рублей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства финансов региона.
12 февраля, 09:01

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