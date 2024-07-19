Инвестпроекты более чем на 2 млрд рублей одобрены в Новосибирской области

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В ходе заседания в правительстве региона 19 июля получили одобрение три инвестпроекта, направленных на развитие экономики Новосибирской области.
Первый — проект реконструкции АО «Птицефабрика Чикская». Как отметил Андрей Травников, проект уже практически наполовину реализован, и что самое важное — его реализация проходит без снижения объёмов производства птицефабрики.
Период реконструкции — 2023–2030 гг. Годовые объёмы продукции сохраняются на уровне: 300-320 млн шт. яиц, около 1000 тонн мяса птицы, до 100 тонн яичного порошка.
В 2023 г. была построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная мощностью 16 мВт. В апреле–мае 2024 г. заселены первые два корпуса для содержания ремонтного молодняка. В июле 2024 г. введён в эксплуатацию ещё один корпус для содержания молодняка, а также корпус для содержания кур-несушек; до конца года будут введены ещё три корпуса и завершена реконструкция одного.
Инвестиционная стоимость проекта — 2,352 млрд рублей. При его реализации будет создано 91 рабочее место.
Второй инвестпроект — «Строительство индустриально-логистического парка в Новосибирском районе, на территории Мичуринского сельсовета» (инициатор — ООО «Тайм-Логистик»). «Тайм-Логистик» входит в Группу компаний ЗАО «Электрокомплектсервис», сферой деятельности которой является производство и дистрибуция электротехнической продукции. Компания представлена в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и имеет филиалы в 14 городах России.
Общий объём инвестиций в создание нового ПЛП близ посёлка Элитный — 605 млн руб. В ходе реализации проекта будет создано 151 рабочее место. Общая сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области за 2025–2030 гг. составит 192,5 млн руб.
Третий инвестпроект — строительство туристического объекта «Лаки Глэмпинг» на территории Новосибирского района. Инициатор — ООО «Мадам Эль».
Будет возведён 61 небольшой домик повышенной комфортности. В ноябре 2024 года уже планируется ввод в эксплуатацию всех номеров. На территории глэмпинга запланировано возведение круглогодичного СПА-комплекса с открытым подогреваемым бассейном. Общий объём собственных инвестиций «Мадам Эль» в проект превышает 200 млн рублей. Объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области за 2023–2029 гг. составит 86 млн руб.
По этому проекту Андрей Травников дал поручение Минсельхозу, Минэконому и администрации района проработать все вопросы по сельхозназначению земли, на которой ведётся строительство туристического комплекса.
«Проект интересный, он укладывается в приоритетную отрасль для нашего региона, для страны в целом, мы его поддерживаем, но — при условии решения вопроса по земельному участку», — подчеркнул губернатор.