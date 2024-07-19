Инвестпроекты более чем на 2 млрд рублей одобрены в Новосибирской области

В 2023 г. была построена и введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная мощностью 16 мВт. В апреле–мае 2024 г. заселены первые два корпуса для содержания ремонтного молодняка. В июле 2024 г. введён в эксплуатацию ещё один корпус для содержания молодняка, а также корпус для содержания кур-несушек; до конца года будут введены ещё три корпуса и завершена реконструкция одного.