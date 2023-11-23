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Губернатор Андрей Травников провёл заседание Совета по инвестициям Новосибирской области.

Почти 800 рабочих мест принесут Новосибирской области новые инвестпроекты

23 ноября 2023, 17:48
Фото: nso.ru
Губернатор Андрей Травников провёл заседание Совета по инвестициям Новосибирской области.
Губернатор Андрей Травников провёл очередное заседание Совета по инвестициям Новосибирской области. Рассмотрены и одобрены к реализации инвестиционные проекты в промышленной сфере суммарной стоимостью более 4,5 миллиардов рублей.

Андрей Травников особо отметил: «Все три одобренных сегодня инвестиционных проекта — производственные. Промышленные объекты для нас — особая ценность. И если появляется производственный инвестпроект, за него надо держаться и помогать всем, чем можно. Если мы понимаем, что необходимы площади не просто под торговые склады, а под склады готовой продукции будущего производственного цеха — к этому так и надо относиться и, при необходимости, в кратчайшие сроки менять функциональное назначение тех или иных зон — с целью поддержки создания производственных комплексов», — подчеркнул Губернатор.

Одобрен инвестиционный проект «Развитие инфраструктуры Технопарка на Будкера», инициатор — АО «Технопарк Новосибирского Академгородка». Суть проекта — создание новых производственных, лабораторных и офисных помещений в интересах резидентов Технопарка. Срок реализации — 2024–2027 годы. Общий объём капитальных вложений инвесторов — 2,346 млрд руб. Число новых рабочих мест — 535. Сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет региона за весь период окупаемости (до 2032 года) составит минимум 967 млн руб.

Новые технологии, планируемые к реализации на этих площадях: разработка и производство биопрепаратов, биокомпонентов, уникальной роботизированной медицинской кровати с системой искусственного интеллекта; производство биомедицинских клеточных продуктов, фармацевтических субстанций; разработка и производство изделий из композиционных материалов; разработка и сопровождение программного обеспечения, средств тестирования электроники и радиоэлектроники; разработка и внедрение технологий и оборудования для нефтегазодобывающих предприятий; производство искусственных кристаллов; разработка и производство импортозамещённых химических растворов для различных отраслей промышленности.

Рассмотрен и одобрен инвестпроект «Строительство цехов по производству металлоконструкций и хранению материалов и готовой продукции по адресу: Новосибирск, улица Большая». Инициатор проекта — ООО «Несущие системы», специализирующееся на проектировании и производстве ограждающих самонесущих конструкций зданий произвольной формы. Число создаваемых рабочих мест — 80.

Компания успешно развивается на российском рынке. Примеры фасадов в исполнении «Несущих систем» — новая многофункциональная «Сибирь-Арена», общественное здание «Бутон» в центре Новосибирска, Биотехнопарк наукограда Кольцово, международный аэропорт Симферополя, «Веер-Молл» в Екатеринбурге, «Стеклянная Кора» в парке «Зарядье», Москва, и т. д.

Ещё один одобренный в качестве масштабного инвестпроект — «Расширение производства замороженных полуфабрикатов и замороженных хлебобулочных изделий», инициатор — ООО «Сибирский Гурман-Новосибирск». Проект реализуется в Новосибирском районе (п. Красный Восток, Верх-Тулинский сельсовет).

Компания успешно работает на рынке продуктов питания с 1995 г. и занимает лидирующие позиции по продажам от Урала до Дальнего Востока. «Сибирский Гурман» входит в топ-5 производителей замороженных полуфабрикатов и хлебобулочных изделий в России.

Объём инвестиций составит 1,540 млрд руб. Выход на проектную мощность запланирован уже в 2026 году. Предполагается создание 167 новых рабочих мест.

Также в рамках заседания Совета по инвестициям Андрей Травников вручил Почётные грамоты Губернатора Новосибирской области представителям муниципалитетов, внесших в 2023 году наибольший вклад в улучшение инвестиционного климата и развитие инвестиций на территории региона.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Инвестиции#Ольга Храмушкина#Инвестиционный проект
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