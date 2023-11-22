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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Тыква богата витаминами и минералами

Не выкидывайте тыкву! Вы не представляете, что можно сделать из нее

22 ноября 2023, 10:20
Фото: unsplash.com
Тыква богата витаминами и минералами
После осеннего сезона у многих дома остался урожай тыквы. Многие задаются вопросом: куда его деть? Ответ — точно не выкидывать. Из тыквы могут получиться восхитительные блюда, о которых вы даже не догадывались.

Полезные свойства тыквы

Тыква — настоящий символ осени, и ее присутствие на наших столах не только приносит удовольствие вкусовым рецептам, но и является источником множества полезных веществ. Этот оранжевый заряд витаминов и минералов становится незаменимым компаньоном для укрепления иммунитета и обеспечения организма энергией. Также тыква богата антиоксидантами, что делает ее прекрасным продуктом для поддержания красоты и молодости кожи.

Витаминный коктейль

Тыква обладает высоким содержанием витамина А, который важен для зрения и поддержания здоровья кожи. Витамин С, также присутствующий в тыкве, укрепляет иммунитет и является мощным антиоксидантом. Кроме того, в тыкве можно найти витамин Е, который способствует улучшению состояния волос и ногтей.

Тыква полезна при похуденииТыква полезна при похудении
Тыква полезна при похудении
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Калий для здорового сердца

Тыква содержит значительное количество калия, минерала, необходимого для поддержания нормального кровяного давления и здоровья сердца. Регулируя баланс воды в организме, калий помогает предотвратить различные сердечно-сосудистые заболевания.

Диетическое удовольствие

Тыква является низкокалорийным продуктом, что делает ее идеальным выбором для тех, кто следит за своим весом. Добавление тыквы в свой рацион приносит ощущение сытости, благодаря высокому содержанию пищевых волокон.

Классические рецепты

Тыквенный крем-суп

Тыквенный крем-супТыквенный крем-суп
Тыквенный крем-суп
Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • 500 г тыквенного мякоти, нарезанной кубиками
  • 1 луковица, нарезанная
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • 2 чашки куриного бульона
  • ½ чашки сливок
  • Соль и перец по вкусу
  • 1 ч. ложка меда (по желанию)

Рецепт:

  1. На сковороде обжарьте лук в оливковом масле до прозрачности.
  2. Добавьте кубики тыквы и обжаривайте вместе с луком.
  3. Переложите овощи в кастрюлю, добавьте куриной бульон и варите до мягкости тыквы.
  4. Взбейте массу блендером до получения однородной текстуры.
  5. Добавьте сливки, соль, перец и, по желанию, мед.
  6. Подавайте горячим, украшенным свежей зеленью.

Тыквенный суп-пюре с имбирем

Тыквенный суп-пюре с имбиремТыквенный суп-пюре с имбирем
Тыквенный суп-пюре с имбирем
Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • 1 кг тыквы, нарезанной
  • 1 луковица, порезанная
  • 2 ст. ложки масла кокоса
  • 1 ч. ложка тертого имбиря
  • 1 ч. ложка куркумы
  • 1 ч. ложка карри
  • 1 литр овощного бульона
  • Соль и перец по вкусу
  • Кокосовое молоко для подачи

Рецепт:

  1. Обжаривайте лук в масле кокоса до золотистой корки.
  2. Добавьте тыкву, имбирь, куркуму и карри, обжаривайте 5 минут.
  3. Влейте овощной бульон, доведите до кипения и варите до мягкости тыквы.
  4. Используя блендер, превратите суп в пюре.
  5. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  6. Подавайте с сбитым кокосовым молоком.

Новые рецепты

Тыквенный чеддер-суп

Тыквенный чеддер-супТыквенный чеддер-суп
Тыквенный чеддер-суп
Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • 1 кг тыквы, нарезанной кубиками
  • 1 луковица, порезанная
  • 2 ст. ложки масла
  • ½ ч. ложки сахара
  • 4 чашки куриного бульона
  • 1 чашка тертого чеддер-сыра
  • ½ чашки сливок
  • Соль и перец по вкусу

Рецепт:

  1. Обжаривайте лук в масле с сахаром до карамелизации.
  2. Добавьте тыкву и обжаривайте вместе с луком.
  3. Влейте куриной бульон, варите до мягкости тыквы.
  4. Взбейте суп блендером до однородности.
  5. Добавьте чеддер и сливки, перемешивайте до растворения сыра.
  6. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Тыквенный суп с кокосом и креветками

Тыквенный суп с кокосом и креветкамиТыквенный суп с кокосом и креветками
Тыквенный суп с кокосом и креветками
Фото: unsplash.com

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы, порезанной
  • 1 луковица, порезанная
  • 2 ст. ложки масла кокоса
  • 400 мл кокосового молока
  • 200 г креветок, очищенных
  • 1 ч. ложка тайского красного карри
  • Соль и перец по вкусу
  • Свежая кинза для подачи

Рецепт:

  1. Обжаривайте лук в масле кокоса до прозрачности.
  2. Добавьте тыкву и карри, обжаривайте 5 минут.
  3. Влейте кокосовое молоко, доведите до кипения, варите до мягкости тыквы.
  4. Обжаривайте креветки отдельно до готовности.
  5. Блендером превратите суп в однородную массу.
  6. Добавьте креветки, приправьте солью и перцем.
  7. Подавайте с кинзой.

Что еще приготовить из тыквы

Тыква — удивительный продукт, который можно использовать не только в супах. Вариантов приготовления тыквенных блюд множество.

Из тыквы делают каши, десерт и даже кофеИз тыквы делают каши, десерт и даже кофе
Из тыквы делают каши, десерт и даже кофе
Фото: unsplash.com

Тыквенный хлеб

Вмешивайте тыкву в тесто для хлеба, чтобы создать ароматное и питательное лакомство на завтрак или ужин. Добавьте тыквенные семечки для дополнительной хрустящей текстуры.

Тыквенный ризотто

Приготовьте изысканное ризотто, добавив кубики тыквы и ароматные специи. Подавайте с тертым пармезаном и свежей зеленью.

Тыквенные маффины

Создайте ароматные маффины, добавив тыквенное пюре в тесто. Поставьте на вершину крем-чизовую глазурь для идеального десерта.

Заготовка тыквы на зиму

Тыкву можно заготавливать на зимуТыкву можно заготавливать на зиму
Тыкву можно заготавливать на зиму
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Не забывайте о том, что тыкву можно заготовить на зиму, чтобы наслаждаться ее вкусом даже вне сезона. Простой способ — заморозить тыквенное пюре. Порционно распределите пюре в мешки или контейнеры и поместите в морозильник. Также, вы можете приготовить тыквенные супы и заморозить их в порциях для быстрого и удобного использования.

Вариантов тыквенных угощений множество, и каждый рецепт приносит с собой особый вкусовой и витаминный букет. Развивайте свое кулинарное мастерство, дарите себе и близким незабываемые впечатления и погружайтесь в мир тепла и уюта, который приносит на смену осенняя тыква.

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