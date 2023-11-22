Не выкидывайте тыкву! Вы не представляете, что можно сделать из нее

Не забывайте о том, что тыкву можно заготовить на зиму, чтобы наслаждаться ее вкусом даже вне сезона. Простой способ — заморозить тыквенное пюре. Порционно распределите пюре в мешки или контейнеры и поместите в морозильник. Также, вы можете приготовить тыквенные супы и заморозить их в порциях для быстрого и удобного использования.