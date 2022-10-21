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Тыкву-гиганта весом 430 килограмм вырастил историк под Новосибирском

Сегодня, 04:12
Фото: tvk.tv.
Вес огромной тыквы достиг 430 кг, но из-за мороза в регионе овощ больше не мог вырасти

Гигантскую тыкву весом 430 килограмм вырастил учитель под Новосибирском

В деревне Каменка Новосибирской области учитель вырастил гигантскую тыкву весом в 400 килограмм.

Учитель истории и обществознания в деревенской школе любительски занимается выращиванием бахчевых культур. Педагог поставил эксперимент – вырастить огромную тыкву. В прошлом году ему удалось добиться 100 килограмм овоща, а в этом году – целых 430 кг, что является рекордом в Новосибирской области.

Выращивает тыквы новосибирец в деревне Каменка – на огороде дедушки. Мужчина попытался добиться большего веса у растения, но в регион пришли заморозки. Перевозить гигантский плод помогали товарищи. Садовод рассказал, что на один полив может уйти до 200 литров воды, пишет tvk. tv.

Напомним, что ранее гигантского сазана в 19,5 кг поймал на Оби рыбак из Новосибирска. А
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#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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