Гигантскую тыкву весом 430 килограмм вырастил учитель под Новосибирском

Учитель истории и обществознания в деревенской школе любительски занимается выращиванием бахчевых культур. Педагог поставил эксперимент – вырастить огромную тыкву. В прошлом году ему удалось добиться 100 килограмм овоща, а в этом году – целых 430 кг, что является рекордом в Новосибирской области.
Выращивает тыквы новосибирец в деревне Каменка – на огороде дедушки. Мужчина попытался добиться большего веса у растения, но в регион пришли заморозки. Перевозить гигантский плод помогали товарищи. Садовод рассказал, что на один полив может уйти до 200 литров воды, пишет tvk. tv.
Напомним, что ранее гигантского сазана в 19,5 кг поймал на Оби рыбак из Новосибирска. А
Новосибирский борец Роман Власов выловил огромную рыбу на Мальдивах.