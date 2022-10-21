Гигантскую тыкву весом 430 килограмм вырастил учитель под Новосибирском

Учитель истории и обществознания в деревенской школе любительски занимается выращиванием бахчевых культур. Педагог поставил эксперимент – вырастить огромную тыкву. В прошлом году ему удалось добиться 100 килограмм овоща, а в этом году – целых 430 кг, что является рекордом в Новосибирской области.