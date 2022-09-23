«Это поросенок»: гигантского сазана в 19,5 кг поймал на Оби рыбак из Новосибирска

«Выловил одного сазана весом 19 500 кг, а второго 17 400. И это за два дня рыбалки на Оби. Прикормил их фруктами, резаными бойлами, пелетс и кукой – воздушное тесто для рыб», - рассказал Atas.info сибиряк Александр Гудов.
Мужчина признался, что сделал пару кадров с рыбками, а после отпустил улов обратно в водоем – «подрастать». За это рыбака похвалили его коллеги по промыслу, которые ранее прозвали толстенного сазана поросенком.
Напомним, ранее другой рыбак из Новосибирска похвастался, как выловил форель на кальмаров к пиву. Эту наживку ему посоветовал использовать друг.