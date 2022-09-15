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В Новосибирске рыбак выловил форель на пивных кальмаров

Сегодня, 11:46
Фото: atas.info/героя публикации
Рыбак Дмитрий из Новосибирска поймал две форели на кольца кальмара из пивнушки. Использовать эту наживку ему посоветовал друг.

Мужчина выбирался на рыбалку с сыном в прошедшие выходные в Изумрудный. Там то он и решил приманить форель на кальмара к пиву.

«Сначала испробовал, по старинке, сырную резину, вертушку, но ничего не клевало. Соорудили с сыном поплавок с кольцами кальмара из пивного – и сработало. Две форели весом 1040 г. Это друг посоветовал», - рассказал Дмитрий В.

Новосибирец рыбачил на платном водоеме, популярном у многих любителей этого промысла. Там он был последний раз в 2019 году, и, по его мнению, там ничего не изменилось.

«Стало хуже, на мой взгляд. Рыбы мало, как бы кто не говорил», - отметил рыбак.

Дмитрий после удачного улова форели планирует следующую поездку. Но на этот раз он хочет порыбачить в Марусино в октябре.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Рыбалка
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