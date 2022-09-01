По словам рыбака, он отправился на ловлю в село Новобибеево. Там ему удалось поймать щуку-гиганта. Вес ее – 10 килограмм.
«Весь день мы ходили вверх, вниз изучая акваторию, но ничего интересного не нашли, вернулись к базе. Увидели символ и пока напарник возился с якорем, я сделал заброс в её сторону. Приманка медленно падает на дно и тут же следует молниеносная поклевка», - поделился Сергей.
По словам горожанина, огромная рыба долго сопротивлялась. Щука даже успела порвать подсак и едва не уплыла. Однако мужчине удалось ее поймать. Оказывается, днем раньше, Сергей выловил еще одну щуку весом в 12 килограммов.
Напомним, ранее другой рыбак из Новосибирска выловил щуку-тяжеловеса. Ловлю он осуществлял в Томской области. Вес добычи - 12 кг.