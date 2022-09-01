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Рыбак поймал щуку-гиганта в водоеме под Новосибирском – как ему это удаётся

Сегодня, 08:52
Фото: Рыбалка в Новосибирске

Мужчина из Новосибирска поймал огромную щуку весом в 10 килограммов

Новосибирец Сергей Мензелинцев поймал огромную рыбу в Болотинском районе, о чем рассказал в группе «Рыбалка в Новосибирске» ВКонтакте.

По словам рыбака, он отправился на ловлю в село Новобибеево. Там ему удалось поймать щуку-гиганта. Вес ее – 10 килограмм. 

«Весь день мы ходили вверх, вниз изучая акваторию, но ничего интересного не нашли, вернулись к базе. Увидели символ и пока напарник возился с якорем, я сделал заброс в её сторону. Приманка медленно падает на дно и тут же следует молниеносная поклевка», - поделился Сергей. 

По словам горожанина, огромная рыба долго сопротивлялась. Щука даже успела порвать подсак и едва не уплыла. Однако мужчине удалось ее поймать. Оказывается, днем раньше, Сергей выловил еще одну щуку весом в 12 килограммов.  

Напомним, ранее другой рыбак из Новосибирска выловил щуку-тяжеловеса. Ловлю он осуществлял в Томской области. Вес добычи - 12 кг. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирская область#2022#Животные#Новосибирск#Россия
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