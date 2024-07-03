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Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 04:51

Сразу два прокурора захотели уйти в отставку в Новосибирской области

Сразу два прокурора захотели уйти в отставку в Новосибирской области

3 июля 2024, 04:49
Фото: 1MI
В Новосибирской области рапорты об отставке написали прокуроры двух районов региона, сообщили знакомые с ситуацией источники.

В Новосибирской области рапорты о добровольном сложении полномочий написали прокурор Тогучинского района Андрей Вильгельм и прокурор Заельцовского района областного центра Юрий Кващук, сообщают источники НГС.

В пресс-службе региональной прокуратуры на просьбу Atas.Info подтвердить или опровергнуть данную информацию ответили, что этот вопрос комментировать не будут.

По некоторым данным, увольнения высокопоставленных сотрудников надзорного ведомства может быть связано с громким делом о взятках силовикам от представителей подпольного игрового бизнеса.

Напомним, в конце июня стало известно, что экс-глава муниципального предприятия «Метро-МиР» Андрей Счастливый мог быть замешан в передаче мзды полицейским, уголовное дело сейчас расследуется.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Отставка#Коррупция#Заельцовский район#Тогучинский район#Прокуроры
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