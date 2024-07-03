Сразу два прокурора захотели уйти в отставку в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
В Новосибирской области рапорты о добровольном сложении полномочий написали прокурор Тогучинского района Андрей Вильгельм и прокурор Заельцовского района областного центра Юрий Кващук, сообщают источники НГС.
В пресс-службе региональной прокуратуры на просьбу Atas.Info подтвердить или опровергнуть данную информацию ответили, что этот вопрос комментировать не будут.
По некоторым данным, увольнения высокопоставленных сотрудников надзорного ведомства может быть связано с громким делом о взятках силовикам от представителей подпольного игрового бизнеса.
Напомним, в конце июня стало известно, что экс-глава муниципального предприятия «Метро-МиР» Андрей Счастливый мог быть замешан в передаче мзды полицейским, уголовное дело сейчас расследуется.