Концепцию музыкального сквера имени Артемьева предлагают обсудить новосибирцам

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Жителей Новосибирска пригласили обсудить концепцию музыкального сквера памяти родившегося в столице Сибири композитора Эдуарда Артемьева. Напомним, новая зеленая зона появится в районе бывшего городского аэропорта уже в нынешнем году.
В пресс-центре мэрии уточнили, что проект музыкального сквера площадью 1,4 гектара выполнен специалистами архитектурного бюро LANDMARK ARCHITECTS. Созданием необычного пространства, где будет звучать музыка композитора, займется компания «Брусника».
Сначала с территории будущего сквера уберут сухие и старые деревья. Вместо них будут высажены саженцы кустарников и деревьев разных пород. Затем в сквере проложат пешеходные и велодорожки, установят фонари, скамейки и урны. Композитору Артемьеву будет посвящена мемориальная аллея.
Ознакомиться с проектом и высказать свое мнение можно здесь.