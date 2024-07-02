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Updated Сегодня, 05:58

Концепцию музыкального сквера имени Артемьева предлагают обсудить новосибирцам

Концепцию музыкального сквера имени Артемьева предлагают обсудить новосибирцам

2 июля 2024, 05:56
Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске появится сквер имени композитора Эдуарда Артемьева, следует из сообщения пресс-центра мэрии.

Жителей Новосибирска пригласили обсудить концепцию музыкального сквера памяти родившегося в столице Сибири композитора Эдуарда Артемьева. Напомним, новая зеленая зона появится в районе бывшего городского аэропорта уже в нынешнем году.

В пресс-центре мэрии уточнили, что проект музыкального сквера площадью 1,4 гектара выполнен специалистами архитектурного бюро LANDMARK ARCHITECTS. Созданием необычного пространства, где будет звучать музыка композитора, займется компания «Брусника».

Сначала с территории будущего сквера уберут сухие и старые деревья. Вместо них будут высажены саженцы кустарников и деревьев разных пород. Затем в сквере проложат пешеходные и велодорожки, установят фонари, скамейки и урны. Композитору Артемьеву будет посвящена мемориальная аллея.

Ознакомиться с проектом и высказать свое мнение можно здесь.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Зеленая зона#Проект#Музыкальный сквер#Эдуард Артемьев
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