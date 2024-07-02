Концепцию музыкального сквера имени Артемьева предлагают обсудить новосибирцам

Сначала с территории будущего сквера уберут сухие и старые деревья. Вместо них будут высажены саженцы кустарников и деревьев разных пород. Затем в сквере проложат пешеходные и велодорожки, установят фонари, скамейки и урны. Композитору Артемьеву будет посвящена мемориальная аллея.