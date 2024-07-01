Семь тонн дизельного топлива загорелось в Оби

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В городе Обь днем в понедельник, 1 июля на территории промышленного предприятия вспыхнула цистерна, в которой оставалось примерно семь тонн дизельного топлива. Инцидент случился на Арсенальной улице, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Напомним, в четверг, 20 июня, пожар на складе предприятия по переработке вторсырья унес жизнь рабочего, еще один пострадавший скончался через несколько дней в больнице. Производственное помещение также находилось на Арсенальной улице.
Во время сегодняшнего возгорания никто не пострадал. Вызов пожарным поступил в 15.24 по местному времени. 20-тонную цистерну удалось быстро погасить, угрозы соседним зданиям не было.