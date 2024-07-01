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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Семь тонн дизельного топлива загорелось в Оби

Семь тонн дизельного топлива загорелось в Оби

1 июля 2024, 11:33
Фото: 1MI
Под Новосибирском в городе Обь вспыхнула цистерна, почти наполовину наполненная дизельным топливом, следует из сообщения регионального управления МЧС.

В городе Обь днем в понедельник, 1 июля на территории промышленного предприятия вспыхнула цистерна, в которой оставалось примерно семь тонн дизельного топлива. Инцидент случился на Арсенальной улице, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, в четверг, 20 июня, пожар на складе предприятия по переработке вторсырья унес жизнь рабочего, еще один пострадавший скончался через несколько дней в больнице. Производственное помещение также находилось на Арсенальной улице.

Во время сегодняшнего возгорания никто не пострадал. Вызов пожарным поступил в 15.24 по местному времени. 20-тонную цистерну удалось быстро погасить, угрозы соседним зданиям не было.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Пожар#МЧС#Дизельное топливо
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