Со свалками мигрантов борются жители Холокского микрорайона в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В ВК-группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» говорится, что мигранты оставляют после себя мусорные свалки.
Якобы десятки машин приезжают в микрорайон, чтобы выгрузить гнилые продукты, остатки животных и контейнеры. Каждый день уборкой занимаются дворники, которым добавляются лишние обязанности.
Новосибирцы слезно призывают властей принять хоть какие-то меры в отношении мигрантов, незаконно торгующих в микрорайоне продуктами, а также оставляющих после себя отходы в неположенных местах.