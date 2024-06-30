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Published Сегодня, 06:49

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Updated Сегодня, 06:51

Мигранты мусорят

Со свалками мигрантов борются жители Холокского микрорайона в Новосибирске

30 июня 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты мусорят
Несколько лет новосибирцы, проживающие в Хилокском микрорайоне, ведут борьбу со свалками, которые создают мигранты, о чем сообщили горожане в соцсетях.

В ВК-группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» говорится, что мигранты оставляют после себя мусорные свалки.

Якобы десятки машин приезжают в микрорайон, чтобы выгрузить гнилые продукты, остатки животных и контейнеры. Каждый день уборкой занимаются дворники, которым добавляются лишние обязанности.

Новосибирцы слезно призывают властей принять хоть какие-то меры в отношении мигрантов, незаконно торгующих в микрорайоне продуктами, а также оставляющих после себя отходы в неположенных местах.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мусор#Мигранты#Жалобы
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