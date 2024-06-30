Шесть человек утонули в Новосибирской области за 24 часа

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
За одни сутки в водоемах региона утонули шесть человек. Один из погибших — школьник.
Люди погибли в карьере Горский, котловане Юго-Западном, реке Иня (г. Тогучин и ст. Издревая) и на реке Обь в районе пескоотвала. Трагедии случались в местах, где нельзя купаться. Тела трех утонувших еще не нашли.
Спасатели снова напоминают, что купаться разрешено только в специально отведенных для этого местах. Нельзя залазить в воду, где установлены знаки о запрете. Также лучше не напиваться и оставлять детей на воде без вашего внимания.