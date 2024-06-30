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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Люди утонули

Шесть человек утонули в Новосибирской области за 24 часа

30 июня 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney
Люди утонули
В Новосибирской области продолжают тонуть люди, подробности сообщили в МЧС.

За одни сутки в водоемах региона утонули шесть человек. Один из погибших — школьник.

Люди погибли в карьере Горский, котловане Юго-Западном, реке Иня (г. Тогучин и ст. Издревая) и на реке Обь в районе пескоотвала. Трагедии случались в местах, где нельзя купаться. Тела трех утонувших еще не нашли.

Спасатели снова напоминают, что купаться разрешено только в специально отведенных для этого местах. Нельзя залазить в воду, где установлены знаки о запрете. Также лучше не напиваться и оставлять детей на воде без вашего внимания.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Утонул#Трагедия#18+
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