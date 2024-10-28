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Вода

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Октябрь
«Нефть» заливает улицы поселка под Новосибирском
Черная жижа, похожая на нефть, заливает новосибирский поселок, о чем рассказывают очевидцы.
28 октября, 01:43
В Новосибирске затопило подвалы многоэтажных домов в ЖК «Балтийский»
22 октября, 09:56
Жители Новосибирской области пьют отравленную мышьяком воду
В Новосибирской области фиксируют большое количество мышьяка в воде, о чем свидетельствуют данные проб.
22 октября, 01:44
Источник пожелтевшей Ини нашли жители Новосибирска
В Новосибирске нашли трубу, из которой идет мутная вода, впадающая в Иню, передают очевидцы.
21 октября, 07:12
Новосибирцы пили воду с мышьяком — кто ответит за яд из-под крана
10 октября, 12:31
Прокуратура контролирует затопление двора дома ледяной водой в Новосибирске
Двор в Дзержинском районе затапливает холодной водой. После жалобы жителей на работу УК к решению вопроса подключилась прокуратура.
9 октября, 04:17
Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске из-за состояния Оби
К осторожности призывают владельцев всех типов судов, следует из информации Верхне-Обского бассейнового управления
1 октября, 08:32
Сентябрь
Сотни затопленных участков в Новосибирской области освобождены от воды
В Новосибирской области было подтоплено несколько сотен дачных участков и спустя неделю вода ушла, сообщили губернатору на совещании в правительстве.
23 сентября, 05:15
Вы будете смеяться — в Новосибирске вновь оставили людей без горячей воды
В областном центре отключают воду в сотни домах, о чем свидетельствуют данные портала «Мой Новосибирск».
19 сентября, 02:34
Сотни участков затопило в Новосибирске
Дачные участки подтоплены в Новосибирске, о чем стало известно во время оперативного совещания в правительстве 16 сентября.
16 сентября, 04:54
Частный сектор в Новосибирске уходит под воду
8 сентября, 05:15
Кто отравил воду в Новосибирской области мышьяком: делом занялся Следком
6 сентября, 08:34
Матвеевку затопило подземными водами — во дворах плавают рыбы
5 сентября, 08:15
Август
Серьезные болезни грозят новосибирцам, пившим много лет отравленную мышьяком воду
В одном из районов Новосибирской области местные жители пили отравленную воду, что подтвердили в Целинном сельсовете.
27 августа, 04:35
Отравленную мышьяком воду нашли в нескольких поселках под Новосибирском
26 августа, 06:30
Стало известно, когда в Новосибирской области завершится купальный сезон 2024
21 августа, 04:41
Сильный паводок в регионе в 2025 году предсказал губернатор
19 августа, 05:33
Дюкер всплыл из-за обмеления Оби в Новосибирске — он может топить корабли
Корабли могут потонуть из-за всплывшего дюкера на Оби в Новосибирске, сообщили в МЧС.
16 августа, 11:37
Труп утонувшего новосибирца плавал по Оби — его тело доставали спасатели
В Новосибирске нашли утонувшего мужчину: его тело доставали из воды спасатели МАСС.
16 августа, 03:23
Тело утонувшего мужчины достали из реки Обь в Новосибирске
В Новосибирске произошла новая трагедия: утонул мужчина, подробнее рассказали в МАСС.
14 августа, 02:12

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