Новый комплекс водоснабжения построен в селе Кыштовка по проекту «Чистая вода»

Posted 19 ноября, 07:55
Published 19 ноября, 07:55
Modified 19 ноября, 07:57
Updated 19 ноября, 07:57
«В рамках регионального проекта „Чистая вода“ завершено строительство комплекса водоснабжения в с. Кыштовка за счет областных средств. Ввод в эксплантацию планируем до конца года. Кроме того, продолжаются работы на подобных объектах в городе Татарске, р. п. Ордынское, Коченево и Чаны», — сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.
Водопровод имеет протяженность 5 км, всего скважин — 8. Уже смонтированы резервуары чистой воды и технической воды, выполнено благоустройство, объект подключен к электросетям по постоянной схеме. К концу ноября завершатся пусконаладочные работы. Положительное заключение по анализу очищенной воды уже имеется. Когда объект введут в эксплуатацию, пить чистую воду смогут более 4 тысяч человек.
В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» за пять лет в регионе построены и введены в эксплуатацию новые объекты водоснабжения в г. Обь, г. Тогучин, р. п. Сузун, р. п. Красноозерское, г. Карасук, р. п. Маслянино, с. Венгерово и с. Усть-Тарка. Благодаря этому, свыше 73 тысяч человек обеспечены чистой водой.