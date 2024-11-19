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Posted 19 ноября, 07:55

Published 19 ноября, 07:55

Modified 19 ноября, 07:57

Updated 19 ноября, 07:57

Объект скоро введут в эксплуатацию

Новый комплекс водоснабжения построен в селе Кыштовка по проекту «Чистая вода»

19 ноября 2024, 07:55
Фото: 1MI. Объект скоро введут в эксплуатацию
Комплекс водоснабжения включает водопровод, водозаборные скважины, резервуары чистой и технической воды: он обеспечит чистой водой 4,8 тысяч жителей села Кыштовка в Новосибирской области.
«В рамках регионального проекта „Чистая вода“ завершено строительство комплекса водоснабжения в с. Кыштовка за счет областных средств. Ввод в эксплантацию планируем до конца года. Кроме того, продолжаются работы на подобных объектах в городе Татарске, р. п. Ордынское, Коченево и Чаны», — сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

Водопровод имеет протяженность 5 км, всего скважин — 8. Уже смонтированы резервуары чистой воды и технической воды, выполнено благоустройство, объект подключен к электросетям по постоянной схеме. К концу ноября завершатся пусконаладочные работы. Положительное заключение по анализу очищенной воды уже имеется. Когда объект введут в эксплуатацию, пить чистую воду смогут более 4 тысяч человек.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» за пять лет в регионе построены и введены в эксплуатацию новые объекты водоснабжения в г. Обь, г. Тогучин, р. п. Сузун, р. п. Красноозерское, г. Карасук, р. п. Маслянино, с. Венгерово и с. Усть-Тарка. Благодаря этому, свыше 73 тысяч человек обеспечены чистой водой.

Фото: nso.ru
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вода#Строительство#Правительство#Кыштовка#Нацпроект
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