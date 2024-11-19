Новый комплекс водоснабжения построен в селе Кыштовка по проекту «Чистая вода»

В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» за пять лет в регионе построены и введены в эксплуатацию новые объекты водоснабжения в г. Обь, г. Тогучин, р. п. Сузун, р. п. Красноозерское, г. Карасук, р. п. Маслянино, с. Венгерово и с. Усть-Тарка. Благодаря этому, свыше 73 тысяч человек обеспечены чистой водой.