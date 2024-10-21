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Posted 21 октября, 07:12

Published 21 октября, 07:12

Modified 21 октября, 07:41

Updated 21 октября, 07:41

Вода грязная

Источник пожелтевшей Ини нашли жители Новосибирска

21 октября 2024, 07:12
Фото: соцсети
Вода грязная
В Новосибирске нашли трубу, из которой идет мутная вода, впадающая в Иню, передают очевидцы.

В районе микрорайона Весенний река Иня пожелтела. Горожане подозревали, что виной всему химические отходы неизвестного происхождения.

Причем разводы уже наблюдали в прошлом году именно в этом же месте. Местные жители опасались на состояние реки. Ранее экологи уже брали пробы, но что показало исследование, неизвестно.

Накануне новосибирцы нашли вероятный источник загрязнения воды. В лесу Ключ-Камышенского плато есть труба, из которой начинается мутный ручей.

Пожелтевшую реку Иня проверит прокуратура Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Экология#Видео#Новосибирск#Вода#Иня
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