Источник пожелтевшей Ини нашли жители Новосибирска

Posted 21 октября, 07:12
Published 21 октября, 07:12
Modified 21 октября, 07:41
Updated 21 октября, 07:41
В районе микрорайона Весенний река Иня пожелтела. Горожане подозревали, что виной всему химические отходы неизвестного происхождения.
Причем разводы уже наблюдали в прошлом году именно в этом же месте. Местные жители опасались на состояние реки. Ранее экологи уже брали пробы, но что показало исследование, неизвестно.
Накануне новосибирцы нашли вероятный источник загрязнения воды. В лесу Ключ-Камышенского плато есть труба, из которой начинается мутный ручей.