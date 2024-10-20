Пожелтевшую реку Иня проверит прокуратура Новосибирска

Как отмечают очевидцы, сбросы поступают с Ключ-Камышенского плато. На видео, опубликованном в социальных сетях, можно заметить, как белесая субстанция, окрашенная в радужные оттенки, вливается в Иню, что явилось признаком потенциального загрязнения химическими веществами.