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Posted 20 октября, 08:26

Published 20 октября, 08:26

Modified 20 октября, 08:28

Updated 20 октября, 08:28

Вода окрасилась в зелено-желтый цвет

Пожелтевшую реку Иня проверит прокуратура Новосибирска

20 октября 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney
Вода окрасилась в зелено-желтый цвет
Жители Первомайского района Новосибирска заметили странные сбросы в реку Иня. Прокуратура начала проверку.

Как отмечают очевидцы, сбросы поступают с Ключ-Камышенского плато. На видео, опубликованном в социальных сетях, можно заметить, как белесая субстанция, окрашенная в радужные оттенки, вливается в Иню, что явилось признаком потенциального загрязнения химическими веществами.

Вода окрашивается в желтый не первый разВода окрашивается в желтый не первый раз
Вода окрашивается в желтый не первый раз. Фото: Инцидент Новосибирск

20 октября стало известно, что Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором и МЧС отобрала пробы воды для анализа. Цель проверки — оценка соблюдения экологического законодательства и выявление источника загрязнения.

Хотя пока не доказано, что загрязнение нанесло прямой вред здоровью, важно соблюдать несколько мер предосторожности:

  • Избегать контакта с водой в местах сбросов.
  • Не употреблять рыбу, выловленную в реке до завершения проверки.
  • Сообщать о любых подозрительных выбросах в воду экологическим службам.
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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Здоровье#Загрязнение#Река Иня#Экосистема#Охрана природы
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