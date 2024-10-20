Пожелтевшую реку Иня проверит прокуратура Новосибирска

Posted 20 октября, 08:26
Published 20 октября, 08:26
Modified 20 октября, 08:28
Updated 20 октября, 08:28
Как отмечают очевидцы, сбросы поступают с Ключ-Камышенского плато. На видео, опубликованном в социальных сетях, можно заметить, как белесая субстанция, окрашенная в радужные оттенки, вливается в Иню, что явилось признаком потенциального загрязнения химическими веществами.
20 октября стало известно, что Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором и МЧС отобрала пробы воды для анализа. Цель проверки — оценка соблюдения экологического законодательства и выявление источника загрязнения.
Хотя пока не доказано, что загрязнение нанесло прямой вред здоровью, важно соблюдать несколько мер предосторожности: