Микропластик в Оби: ученые исследовали пляжи Новосибирска на загрязнение

Posted 8 октября, 09:44
Published 8 октября, 09:44
Modified 8 октября, 09:46
Updated 8 октября, 09:46
Исследования проводили специалисты Томского государственного университета, Новосибирского института органической химии СО РАН и Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Пробы брались в районе Новосибирска, возле поселка Кудряшовский и неподалеку от Мочище. Образцы просеивались через сито, после чего исследовались с помощью инфракрасной спектроскопии для определения типов полимеров.
Образцы продемонстрировали значительное содержание микропластика — преимущественно полиэтилена, полипропилена и полистирола. Этот мусор представляет собой не только бытовые отходы, но и частицы, поступающие через городские очистные сооружения.
Наибольшая концентрация микропластика была зафиксирована ниже по течению реки, вблизи стока очистных сооружений Новосибирска. На более удаленных участках показатели были значительно ниже. Исследователи пришли к выводу, что очистные сооружения не справляются с фильтрацией микропластика, а иногда даже способствуют его концентрации в воде.
Микропластик опасен не только для природы, но и для живых существ, включая людей. Его микрочастицы постепенно разрушаются в окружающей среде, высвобождая вредные добавки, такие как пластификаторы и стойкие органические загрязнители. Эти частицы могут попадать в организм через пищевую цепочку, так как рыбы и другие водные животные проглатывают их вместе с водой. Кроме того, микропластик накапливает на своей поверхности опасные вещества, включая пестициды и тяжелые металлы.
В ближайших планах ученых — продолжить исследование роли очистных сооружений в загрязнении Оби. Они намерены изучить влияние очистных систем разных городов и провести оценку количества микро- и нанопластика, который накапливается в организмах рыб. Сейчас более 20 очистных сооружений реки нуждаются в реконструкции, однако для этого требуются значительные финансовые вложения, которые превышают возможности регионального бюджета.