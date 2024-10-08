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Posted 8 октября, 09:44

Published 8 октября, 09:44

Modified 8 октября, 09:46

Updated 8 октября, 09:46

Обь считается одной из самых грязных рек

Микропластик в Оби: ученые исследовали пляжи Новосибирска на загрязнение

8 октября 2024, 09:44
Фото: Изображение Midjourney
Обь считается одной из самых грязных рек

Ученые исследовали пляжи Новосибирска на микропластик

Сибирские ученые провели исследование песка на трех пляжах Новосибирска, результаты оказались тревожными.

Исследования проводили специалисты Томского государственного университета, Новосибирского института органической химии СО РАН и Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Пробы брались в районе Новосибирска, возле поселка Кудряшовский и неподалеку от Мочище. Образцы просеивались через сито, после чего исследовались с помощью инфракрасной спектроскопии для определения типов полимеров.

Образцы продемонстрировали значительное содержание микропластика — преимущественно полиэтилена, полипропилена и полистирола. Этот мусор представляет собой не только бытовые отходы, но и частицы, поступающие через городские очистные сооружения.

Наибольшая концентрация микропластика была зафиксирована ниже по течению реки, вблизи стока очистных сооружений Новосибирска. На более удаленных участках показатели были значительно ниже. Исследователи пришли к выводу, что очистные сооружения не справляются с фильтрацией микропластика, а иногда даже способствуют его концентрации в воде.

Микропластик опасен не только для природы, но и для живых существ, включая людей. Его микрочастицы постепенно разрушаются в окружающей среде, высвобождая вредные добавки, такие как пластификаторы и стойкие органические загрязнители. Эти частицы могут попадать в организм через пищевую цепочку, так как рыбы и другие водные животные проглатывают их вместе с водой. Кроме того, микропластик накапливает на своей поверхности опасные вещества, включая пестициды и тяжелые металлы.

В ближайших планах ученых — продолжить исследование роли очистных сооружений в загрязнении Оби. Они намерены изучить влияние очистных систем разных городов и провести оценку количества микро- и нанопластика, который накапливается в организмах рыб. Сейчас более 20 очистных сооружений реки нуждаются в реконструкции, однако для этого требуются значительные финансовые вложения, которые превышают возможности регионального бюджета.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Ученые#Обь#Исследование#Пляжи
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