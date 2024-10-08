Микропластик в Оби: ученые исследовали пляжи Новосибирска на загрязнение

Микропластик опасен не только для природы, но и для живых существ, включая людей. Его микрочастицы постепенно разрушаются в окружающей среде, высвобождая вредные добавки, такие как пластификаторы и стойкие органические загрязнители. Эти частицы могут попадать в организм через пищевую цепочку, так как рыбы и другие водные животные проглатывают их вместе с водой. Кроме того, микропластик накапливает на своей поверхности опасные вещества, включая пестициды и тяжелые металлы.