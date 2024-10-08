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Пляжи

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Октябрь
Микропластик в Оби: ученые исследовали пляжи Новосибирска на загрязнение
Сибирские ученые провели исследование песка на трех пляжах Новосибирска, результаты оказались тревожными.
8 октября, 09:44
Сентябрь
Кроме Черного: на каких еще морях в России можно отдохнуть туристам
Большинство туристов в России едут отдыхать на Черное море, но не все знают, о других морях в России, где можно провести отпуск.
17 сентября, 16:31
Август
Карта. Пляжи Новосибирска: где искупаться в жаркие выходные
2 августа, 05:21
Июль
Дети десятками тонут каждую неделю в Сибири
В 2024 году наблюдается повышенная смертность на водоемах во всех регионах Сибири. В МЧС отмечают, что еженедельно находят мертвыми по 10 и более детей.
31 июля, 11:16
Июнь
Сразу трое детей за день порезались на новосибирских пляжах
В Новосибирске во время отдыха возле водоемов сразу трое детей получили порезы, следует из сообщения городской аварийно-спасательной службы.
27 июня, 05:37
Где купаться в Новосибирской области: список официальных пляжей
В жаркие периоды новосибирцы ищут места для купания и нередко отдают предпочтения «диким» пляжам. В МЧС предупреждают, что для купания есть только 13 безопасных мест — публикуем их список.
17 июня, 12:45
Первый пляж официально заработал в Новосибирске
3 июня, 06:37
Май
Два частных пляжа откроются летом на озерах в черте Новосибирска
В Новосибирске нынешним летом предприниматели обустроят два пляжа на озерах, находящихся в черте города, сообщается в соцсетях.
21 мая, 07:27

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