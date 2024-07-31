Дети десяткам тонут каждую неделю в Сибири

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сравнил потери на СВО с числом утонувших в регионе. За весь июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий на воде увеличилось в три раза, а число погибших детей — в семь раз.