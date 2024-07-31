Дети десяткам тонут каждую неделю в Сибири

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Обстановка особенно обострилась из-за аномальной жары. В Сибирском федеральном округе с начала 2024 года зарегистрировали 292 происшествия на воде. Всего погиб 281 человек, в том числе 53 ребенка.
На территории Сибири открыт 161 пляж. Больше всего оборудованных мест для купания в Алтайском крае — их 55. В Кузбассе — 28, а в Новосибирской области — 19. Примечательно, что на официальных пляжах ни один сибиряк не погиб.
«Безопасность детей стоит на особом контроле. С начала купального сезона еженедельно на водных объектах погибали свыше 10 несовершеннолетних, оставленных без присмотра взрослых. Больше половины утонувших — подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Проведенная профилактическая работа позволила снизить гибель детей в три раза», — сообщает главный госинспектор по маломерным судам в Новосибирской области Сергей Кудинов.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сравнил потери на СВО с числом утонувших в регионе. За весь июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий на воде увеличилось в три раза, а число погибших детей — в семь раз.
Как ранее сообщили в правительстве региона, наибольшее число происшествий приходится на Новосибирск (18 человек). На втором месте — Новосибирский район (8 человек), на третьем — Тогучинский район (5 человек), четвертое место занимает Краснозерский район (3 человека). В других районах области утонуло по одному человеку. Зачастую смерти происходили в местах, где купание запрещено, а также когда дети оставались без присмотра взрослых.
Напомним, один из трагических случаев произошел накануне. Поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт» несколько дней искал пропавшего 20-летней новосибирца. Его нашли мертвым в котловане в Южно-Западном жилмассиве.