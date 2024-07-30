Погибшим в котловане нашли пропавшего без вести молодого новосибирца

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Мужчина пропал 27 июля. Его искали в Ленинском районе. Молодому новосибирцу всего 20 лет.
Родные были обеспокоены, что с ним что-то произошло, поэтому обратились к волонтерам. Поиски шли три дня.
Днем 30 июля становится известно, что сибиряка нашли погибшим. Близким выразили соболезнования в связи с трагедией.
В комментариях к фотографии, на которой была информация о гибели мужчины, указано, что парень утонул в котловане. Он находится в Юго-Западном жилмассиве.