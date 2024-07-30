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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Мужчина утонул

Погибшим в котловане нашли пропавшего без вести молодого новосибирца

30 июля 2024, 06:29
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина утонул
В Новосибирске несколько дней вели поиски пропавшего мужчины, волонтеры из поискового отряда рассказали о его гибели.

Мужчина пропал 27 июля. Его искали в Ленинском районе. Молодому новосибирцу всего 20 лет.

Родные были обеспокоены, что с ним что-то произошло, поэтому обратились к волонтерам. Поиски шли три дня.

Днем 30 июля становится известно, что сибиряка нашли погибшим. Близким выразили соболезнования в связи с трагедией.

В комментариях к фотографии, на которой была информация о гибели мужчины, указано, что парень утонул в котловане. Он находится в Юго-Западном жилмассиве.

Фото: ЛизаАлерт
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